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Haberler Galeri Son dakika | Dünyada yeni salgın alarmı: Önce Avrupa ardından ABD'de görüldü! Maymun çiçeği hızla yayılıyor! İşte yeni salgının belirtileri...
Giriş Tarihi: 19.05.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 11:58

Son dakika | Dünyada yeni salgın alarmı: Önce Avrupa ardından ABD'de görüldü! Maymun çiçeği hızla yayılıyor! İşte yeni salgının belirtileri...

Son dakika haberi... Avrupa'da hızla yayılan maymun çiçeği ABD'de de görüldü. İngiltere'de vaka sayıları artarken İspanya ve Portekiz de de alarm verildi. Peki maymun çiçeği nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? İşte Avrupa ve Amerika'yı alarma geçiren 'maymun çiçeği' hastalığı ile ilgili tüm detaylar...

Son dakika | Dünyada yeni salgın alarmı: Önce Avrupa ardından ABD’de görüldü! Maymun çiçeği hızla yayılıyor! İşte yeni salgının belirtileri...

Dünya koronavirüs salgınının etkilerinden kurtulmaya başlamışken bir salgın daha ortaya çıktı. İngiltere'de vaka sayıları hızla artan maymun çiçeği hastalığı ABD'ye de sıçradı. Peki Maymun çiçeği hastalığı nedir, Belirtileri nelerdir? İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Son dakika | Dünyada yeni salgın alarmı: Önce Avrupa ardından ABD’de görüldü! Maymun çiçeği hızla yayılıyor! İşte yeni salgının belirtileri...

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yeni vakalardan birinin başkent Londra'da, diğerinin ise ülkenin güney doğusunda tespit edildiğini, vaka sayısının 9'a yükseldiğini kaydetti.

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Son dakika | Dünyada yeni salgın alarmı: Önce Avrupa ardından ABD’de görüldü! Maymun çiçeği hızla yayılıyor! İşte yeni salgının belirtileri...

NASIL BULAŞTI?

Ajans, son maymun çiçeği virüsü vakalarının ağırlıklı olarak eşcinsel ve biseksüel bireyler arasında olduğunu belirterek yeni vakaların daha önce teyit edilmişlerle bağlantısı olmadığı bilgisini paylaştı.

Son dakika | Dünyada yeni salgın alarmı: Önce Avrupa ardından ABD’de görüldü! Maymun çiçeği hızla yayılıyor! İşte yeni salgının belirtileri...

AVRUPA'DA ALARM VERİLDİ

İspanya ve Portekiz'de de Sağlık Bakanlıkları, maymun çiçeği virüsü vakalarına karşı alarma geçti. Orta ve Batı Afrika'da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeğinin, İspanya'nın başkenti Madrid'de 8, Portekiz'in başkenti Lizbon'da da 5 kişide tespit edildiği açıklandı.

Son dakika | Dünyada yeni salgın alarmı: Önce Avrupa ardından ABD’de görüldü! Maymun çiçeği hızla yayılıyor! İşte yeni salgının belirtileri...

Virüsün Avrupa'da ilk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de bir kişide görüldüğü doğrulanmış, ardından 17 Mayıs'ta Portekiz'de 5 kişide bu virüsün görüldüğü, 15 kişinin de şüpheli durumda gözetim altına alındığı belirtilmişti.

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