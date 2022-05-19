Giriş Tarihi: 19.05.2022 11:58
Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
11:58
Son dakika | Dünyada yeni salgın alarmı: Önce Avrupa ardından ABD'de görüldü! Maymun çiçeği hızla yayılıyor! İşte yeni salgının belirtileri...
Son dakika haberi... Avrupa'da hızla yayılan maymun çiçeği ABD'de de görüldü. İngiltere'de vaka sayıları artarken İspanya ve Portekiz de de alarm verildi. Peki maymun çiçeği nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? İşte Avrupa ve Amerika'yı alarma geçiren 'maymun çiçeği' hastalığı ile ilgili tüm detaylar...