Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Dünyanın en büyük kargo uçağı olarak biliniyordu! Rusya'nın bombardımanı sonrası paramparça oldu! Yeni görüntüler geldi...
Giriş Tarihi: 04.04.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 11:23

SON DAKİKA: Dünyanın en büyük kargo uçağı olarak biliniyordu! Rusya'nın bombardımanı sonrası paramparça oldu! Yeni görüntüler geldi...

Son dakika haberine göre; Rusya-Ukrayna savaşı 40'ıncı gününe girerken, Ukrayna'nın dünyaca ünlü kargo uçağı Antonov An-225'in son hali görüntülendi. Dünyanın en büyük kargo uçağı olarak bilinen Antonov An-225'in Rus bombardımanında paramparça olduğu görülüyor. İşte son dakika haberinin detayları ve yeni görüntüler...

SON DAKİKA: Dünyanın en büyük kargo uçağı olarak biliniyordu! Rusya’nın bombardımanı sonrası paramparça oldu! Yeni görüntüler geldi...

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında ağır hasar alarak ikiye ayrılan dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 Gostomel Havalimanı'nda görüntülendi.

SON DAKİKA: Dünyanın en büyük kargo uçağı olarak biliniyordu! Rusya’nın bombardımanı sonrası paramparça oldu! Yeni görüntüler geldi...

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, her iki ülke tarafından da ağır kayıplar verilmeye devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Dünyanın en büyük kargo uçağı olarak biliniyordu! Rusya’nın bombardımanı sonrası paramparça oldu! Yeni görüntüler geldi...

Rus saldırısı sırasında ağır hasar alarak ikiye ayrılan Ukrayna'ya ait dünyanın en büyük kargo uçağı olan Antonov An-225'in de enkazı Gostomel'de görüntülendi.

SON DAKİKA: Dünyanın en büyük kargo uçağı olarak biliniyordu! Rusya’nın bombardımanı sonrası paramparça oldu! Yeni görüntüler geldi...

Ukrayna'da Rus saldırısından en çok etkilenen kentlerden biri olan Gostomel'de Antonov uçak tesisinde bulunan Antanov AN-225'in dışında saldırılarda hasar alan çok sayıda tank ve diğer zırhlı araçların da enkazı görüntülendi.

SON DAKİKA: Dünyanın en büyük kargo uçağı olarak biliniyordu! Rusya’nın bombardımanı sonrası paramparça oldu! Yeni görüntüler geldi...

ANTANOV AN 225 MYRİA'NIN ÖZELLİKLERİ VE YAŞANANLAR

Antonov An-225 Mriya merkezi Ukrayna'da bulunan Antonov Tasarım Bürosu (Antonov Design Bureau) tarafından yapılmış stratejik hava taşıtıdır.

SON DAKİKA