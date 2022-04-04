Giriş Tarihi: 04.04.2022 11:09
Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
11:23
SON DAKİKA: Dünyanın en büyük kargo uçağı olarak biliniyordu! Rusya'nın bombardımanı sonrası paramparça oldu! Yeni görüntüler geldi...
Son dakika haberine göre; Rusya-Ukrayna savaşı 40'ıncı gününe girerken, Ukrayna'nın dünyaca ünlü kargo uçağı Antonov An-225'in son hali görüntülendi. Dünyanın en büyük kargo uçağı olarak bilinen Antonov An-225'in Rus bombardımanında paramparça olduğu görülüyor. İşte son dakika haberinin detayları ve yeni görüntüler...