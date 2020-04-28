HaberlerGaleriSon dakika: Dünyanın konuştuğu hapishane görüntüleri hakkında yeni detaylar!
Son dakika: Dünyanın konuştuğu hapishane görüntüleri hakkında yeni detaylar!
Koronavirüsün gündemin merkezi olduğu bugünlerde Latin Amerika'dan gelen fotoğraflar çok konuşuldu. Yabancı haber ajansları tarafından servis edilen görüntüler deyim yerindeyse tam anlamıyla olay yarattı. Latin Amerika ülkelerinden El Salvador'un başkentindeki hapishanede çekilen görüntülerin nedeni suç çetelerinin ortalığı kan gölüne çevirmeleriydi.Ülkede bir günde 22 cinayet işlenmesi bardağı taşıran son damla oldu. Öte yandan bu fotoğraflar hakkında yeni detaylar da haber ajanslarına ulaştı. İşte son bilgiler...
Giriş Tarihi: 28.04.2020
15:36
Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
16:53
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