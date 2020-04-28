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Haberler Galeri Son dakika: Dünyanın konuştuğu hapishane görüntüleri hakkında yeni detaylar!

Son dakika: Dünyanın konuştuğu hapishane görüntüleri hakkında yeni detaylar!

Koronavirüsün gündemin merkezi olduğu bugünlerde 'dan gelen fotoğraflar çok konuşuldu. Yabancı haber ajansları tarafından servis edilen görüntüler deyim yerindeyse tam anlamıyla olay yarattı. Latin Amerika ülkelerinden 'un başkentindeki hapishanede çekilen görüntülerin nedeni suç çetelerinin ortalığı kan gölüne çevirmeleriydi.Ülkede bir günde 22 cinayet işlenmesi bardağı taşıran son damla oldu. Öte yandan bu fotoğraflar hakkında yeni detaylar da haber ajanslarına ulaştı. İşte son bilgiler...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 16:53
Son dakika: Dünyanın konuştuğu hapishane görüntüleri hakkında yeni detaylar!

Dünya günlerdir bu fotoğrafları konuşuyor. 'da bir hapishanede çekilen kareler bir anda gündem oldu.

Son dakika: Dünyanın konuştuğu hapishane görüntüleri hakkında yeni detaylar!

Yerkürede 3 milyon 65 bin insana bulaşan ve halihazırda 211 binden fazla can alan corona virüs salgını, özellikle bazı ülkelerde şok dalgasına yol açtı.

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Son dakika: Dünyanın konuştuğu hapishane görüntüleri hakkında yeni detaylar!

1,5 milyonu aşkın mahkuma ev sahipliği yapan cezaevlerinin bulunduğu 'dan dünyayı şaşkına çeviren fotoğraflar geliyor.

Son dakika: Dünyanın konuştuğu hapishane görüntüleri hakkında yeni detaylar!

ülkeleri arasında en yüksek cinayet oranına sahip 'daki bir hapishanede çekilen kareler, resmi yetkililer tarafından paylaşıldı.

Son dakika: Dünyanın konuştuğu hapishane görüntüleri hakkında yeni detaylar!

Reuters ve Amerikan Associated Press (AP) tarafından dünyaya servis edilen fotoğraflar, 'un başkenti San Salvador'un kuzeybatısında bulunan Izalco Hapishanesi'nden.

Son dakika: Dünyanın konuştuğu hapishane görüntüleri hakkında yeni detaylar!

Çıplak halde bırakılan yüzlerce mahkum yalnızca iç çamaşırlarıyla tek sıra halinde oturtulurken, bazılarının corona virüs korkusuyla maske taktığı görülüyor.

Son dakika: Dünyanın konuştuğu hapishane görüntüleri hakkında yeni detaylar!

El Savador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkede bir günde 22 cinayet işlenmesinin ardından, çete üyelerini barındıran hapishanede 24 saat hücre cezası emri verdi.

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