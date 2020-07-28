SON DAKİKA HABERİ! Dünyayı korkutan soru cevap buldu! Koronavirüs kışın daha fazla mı yayılacak? İşte detaylar…

Tüm dünyada etkisini sürdüren coronavirüs salgınına ilişkin yerli ve yabancı ajanslara son dakika haberleri düşmeye devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde canlı hayvan pazarında ilk olarak ortaya çıkması sonrası tıp uzmanlarını dahi hayrete düşüren bir hızla küresel olarak yayılım göstererek dünya genelinde çok sayıda insanı hayattan koparan corona virüsü yaz aylarının başından itibaren etkisini bir nebze de olsa kaybetmiş görünüyor. Ancak sıcak ve güneşli yaz aylarının sonlarına yaklatığımız şu günlerde tüm dünyada akıllarda korkuyla beliren koronavirüs kışın daha fazla mı yayılacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu soruya ilişkin cevaplar İngiltere'de tıp alanında çalışmalar yürüten bilim insanlarından geldi.

SON DAKİKA: KORONAVİRÜS KIŞIN DAHA FAZLA MI YAYILACAK?

Son dakika haberinin tüm detayları şöyle;