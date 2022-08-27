Giriş Tarihi: 27.08.2022 13:12
Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
13:12
Son dakika | FBI Trump'ın evinde ne buldu? İstihbarat kaynaklarını tehlikeye atabilecek detaylar...
ABD eski Başkanı Donald Trump'ın evine düzenlenen FBI baskınının yankıları sürüyor. ABD Adalet Bakanığı'ndan konuya ilişkin son dakika açıklamalar geldi. Trump'ın Mar-a-Lago'daki evinde çok gizli dosyaların, çeşitli gazeteler ve dergilerle birlikte saklandığı belirtildi. 38 sayfalık arama izni talebinde, 21'i çoğu ya da tamamı karartılmış halde yayımlandı.Öte yandan basına yansıyan haberlerde FBI'ın bulduğu belgelerde istihbarat kaynaklarını tehlikeye atacak detaylar olduğu öğrenildi.