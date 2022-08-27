Son dakika | FBI Trump’ın evinde ne buldu? İstihbarat kaynaklarını tehlikeye atabilecek detaylar...

FBI'ın 8 Ağustos'ta ABD eski Başkanı Donald Trump'ın evinde yaptığı aramanın yankıları sürüyor. ABD Adalet Bakanlığı, yeminli ifadeyle ilgili belgelerin düzenlenmiş halini kamuoyuyla paylaştı. Şu ana kadar 15 kutunun 14'ünde sınıflandırılmış belgeler belirlendi. Sınıflandırılmış 184 eşsiz belgenin ön incelemesinde ise, 67 özel, 92 gizli ve 25 çok gizli belge tespit edildi"