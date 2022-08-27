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Haberler Galeri Son dakika | FBI Trump'ın evinde ne buldu? İstihbarat kaynaklarını tehlikeye atabilecek detaylar...
Giriş Tarihi: 27.08.2022 13:12 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 13:12

Son dakika | FBI Trump'ın evinde ne buldu? İstihbarat kaynaklarını tehlikeye atabilecek detaylar...

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın evine düzenlenen FBI baskınının yankıları sürüyor. ABD Adalet Bakanığı'ndan konuya ilişkin son dakika açıklamalar geldi. Trump'ın Mar-a-Lago'daki evinde çok gizli dosyaların, çeşitli gazeteler ve dergilerle birlikte saklandığı belirtildi. 38 sayfalık arama izni talebinde, 21'i çoğu ya da tamamı karartılmış halde yayımlandı.Öte yandan basına yansıyan haberlerde FBI'ın bulduğu belgelerde istihbarat kaynaklarını tehlikeye atacak detaylar olduğu öğrenildi.

Son dakika | FBI Trump’ın evinde ne buldu? İstihbarat kaynaklarını tehlikeye atabilecek detaylar...

FBI'ın 8 Ağustos'ta ABD eski Başkanı Donald Trump'ın evinde yaptığı aramanın yankıları sürüyor. ABD Adalet Bakanlığı, yeminli ifadeyle ilgili belgelerin düzenlenmiş halini kamuoyuyla paylaştı. Şu ana kadar 15 kutunun 14'ünde sınıflandırılmış belgeler belirlendi. Sınıflandırılmış 184 eşsiz belgenin ön incelemesinde ise, 67 özel, 92 gizli ve 25 çok gizli belge tespit edildi"

Son dakika | FBI Trump’ın evinde ne buldu? İstihbarat kaynaklarını tehlikeye atabilecek detaylar...

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinde FBI ajanları tarafından yapılan aramayı desteklemek için kullanılan beyannamenin düzenlenmiş olarak paylaşılan nüshasında, Trump'ın evinde 184 gizli belgenin bulunduğu belirtildi.

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Son dakika | FBI Trump’ın evinde ne buldu? İstihbarat kaynaklarını tehlikeye atabilecek detaylar...

ABD Adalet Bakanlığı, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago'da yer alan mülkünün FBI ajanları tarafından aranmasının emredildiği yeminli ifadeyle ilgili belgelerin düzenlenmiş halini kamuoyuyla paylaştı.

Son dakika | FBI Trump’ın evinde ne buldu? İstihbarat kaynaklarını tehlikeye atabilecek detaylar...

92 GİZLİ 25 ÇOK GİZLİ

Trump'ın evinde bulunan 15 kutuda yapılan ön incelemelerin detaylarının belirtildiği belgelerde, "16-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında FBI ajanları, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ne (NARA) verilen 15 kutunun ön incelemesini gerçekleştirdi.

Son dakika | FBI Trump’ın evinde ne buldu? İstihbarat kaynaklarını tehlikeye atabilecek detaylar...

Şu ana kadar 15 kutunun 14'ünde sınıflandırılmış belgeler belirlendi. Sınıflandırılmış 184 eşsiz belgenin ön incelemesinde ise, 67 özel, 92 gizli ve 25 çok gizli belge tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

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