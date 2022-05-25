Giriş Tarihi: 25.05.2022 08:04
Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
08:19
SON DAKİKA HABERİ | ABD Başkanı Joe Biden'dan Teksas'taki okul katliamına ilişkin açıklama: Dünya bu dehşeti konuşuyor...
ABD'nin Teksas eyaletindeki okul saldırısı dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Ajanslar konuyla ilgili son dakika haberlerini peş peşe geçti. Okul saldırısında 18'i çocuk toplam 21 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyla ilgili, ABD Başkanı Joe Biden'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte son dakika haberinin detayları...