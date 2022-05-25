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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ | ABD Başkanı Joe Biden'dan Teksas'taki okul katliamına ilişkin açıklama: Dünya bu dehşeti konuşuyor...
Giriş Tarihi: 25.05.2022 08:04 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 08:19

SON DAKİKA HABERİ | ABD Başkanı Joe Biden'dan Teksas'taki okul katliamına ilişkin açıklama: Dünya bu dehşeti konuşuyor...

ABD'nin Teksas eyaletindeki okul saldırısı dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Ajanslar konuyla ilgili son dakika haberlerini peş peşe geçti. Okul saldırısında 18'i çocuk toplam 21 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyla ilgili, ABD Başkanı Joe Biden'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

AJANSLAR
SON DAKİKA HABERİ | ABD Başkanı Joe Biden’dan Teksas’taki okul katliamına ilişkin açıklama: Dünya bu dehşeti konuşuyor...

Son dakika haberi... Teksas eyaletindeki okul saldırısında can kaybı 18 çocuk ve 3 yetişkin olmak üzere 21'e yükseldi. Teksas Senatörü Roland Gutierrez, CNN'e yaptığı açıklamada eyalet polisinin kendisini son durum hakkında bilgilendirdiğini, buna göre ilkokuldan 18 çocuk ile 2 yetişkin ve saldırgan dahil şu ana kadar 21 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

SON DAKİKA HABERİ | ABD Başkanı Joe Biden’dan Teksas’taki okul katliamına ilişkin açıklama: Dünya bu dehşeti konuşuyor...

SALDIRGANIN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na silahlı saldırı düzenleyen Salvador Ramos'un (18) polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Aynı kasabada yaşayan Ramos'un, saldırıyı gerçekleştirdiği ilkokulun yanındaki lisede öğrenci olduğu medyaya yansırken polis, olayın nedeni konusunda henüz açıklama yapmadı.

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SON DAKİKA HABERİ | ABD Başkanı Joe Biden’dan Teksas’taki okul katliamına ilişkin açıklama: Dünya bu dehşeti konuşuyor...

Saldırının, Teksas tarihinde en ölümcül okul saldırısı olduğu kaydedilirken, 2012'de 28 kişinin öldürüldüğü Connecticut'taki Sandy Hook ilkokulu saldırısından sonra ülkedeki ikinci büyük saldırı olduğu belirtiliyor.

Sadece 2, 3 ve 4. sınıfların yer aldığı yaklaşık 600 öğrencinin bulunduğu Robb İlkokulu'nda öldürülen 18 öğrencinin kimliği hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.

SON DAKİKA HABERİ | ABD Başkanı Joe Biden’dan Teksas’taki okul katliamına ilişkin açıklama: Dünya bu dehşeti konuşuyor...

Olay yerinde federal ve ulusal güvenlik yetkililerinin saldırıyla ilgili incelemeleri sürdürdüğü kaydedildi.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de bilgilendirildiği ve Beyaz Saray'daki bayrakların yarıya indirildiği bildirildi.

Ülkedeki en büyük silah lobisi olan Ulusal Tüfek Birliği'nin (NRA) hafta sonu düzenleyeceği yıllık kongrede konuşma yapacağı kaydedilen Teksas'ın Cumhuriyetçi Senatörü Ted Cruz ise Twitter'dan "Bugün karanlık bir gün" paylaşımı yaptı. Cruz, paylaşımında silah satışı ve şiddet konusunda politika değişikliğiyle ilgili görüş belirtmedi.

SON DAKİKA HABERİ | ABD Başkanı Joe Biden’dan Teksas’taki okul katliamına ilişkin açıklama: Dünya bu dehşeti konuşuyor...

ÖĞRETMEN SENDİKALARINDAN TEPKİ

Ulusal Eğitim Derneği, Teksas Eyaleti Öğretmenler Derneği ile yaptığı ortak açıklamada, "Devlet okullarımız öğrenciler ve eğitimciler için en güvenli yerlerden biri olmalıdır. Siyasilerin nihayet sorumluluk alıp silah güvenliği sorununu çözmesi için daha ne kadar kitlesel saldırı yapılması gerekiyor?" dedi.

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