SON DAKİKA HABERİ | ABD Başkanı Joe Biden’dan Teksas’taki okul katliamına ilişkin açıklama: Dünya bu dehşeti konuşuyor...

Son dakika haberi... Teksas eyaletindeki okul saldırısında can kaybı 18 çocuk ve 3 yetişkin olmak üzere 21'e yükseldi. Teksas Senatörü Roland Gutierrez, CNN'e yaptığı açıklamada eyalet polisinin kendisini son durum hakkında bilgilendirdiğini, buna göre ilkokuldan 18 çocuk ile 2 yetişkin ve saldırgan dahil şu ana kadar 21 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.