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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: ABD'den flaş adım! Çin ve DSÖ coronavirüste o bilgileri sakladı mı?

Son Dakika Haberi: 'den flaş adım! ve DSÖ coronavirüste o bilgileri sakladı mı?

Son Dakika Haberi: 'in Hubei Eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan salgınıyla ilgili olarak son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünyada vaka sayısı 3 milyonu geçti ve her geçen gün bu sayı artmaya devam ediyor. Coronavirüs salgınında vaka sayısı artarak gelmeye devam ederken 'den flaş bir hamle geldi. Çin'in ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Coronavirüs ile ilgili önemli bilgileri örtbas ettiğini iddia eden ABD, istihbarat servisine bu durumu araştırma talimatı verdi.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 23:48 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 23:59
Son Dakika Haberi: ABD'den flaş adım! Çin ve DSÖ coronavirüste o bilgileri sakladı mı?

Beyaz Sarayın, yeni tip koronavirüs konusunda ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) herhangi bir bilgiyi örtbas edip etmediğinin ortaya çıkarılması için istihbarat kurumlarına talimat verdiği iddia edildi.

Son Dakika Haberi: ABD'den flaş adım! Çin ve DSÖ coronavirüste o bilgileri sakladı mı?

Başkanı Donald Trump'ın, Kovid-19'un 'de durdurulabileceğini ancak durdurulmadığını söylemesi ve "Çin odaklı" çalışmakla suçladığı DSÖ'ye sağlanan fonu kesmesinin ardından ABD basınında yeni bir iddia gündeme geldi.

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Son Dakika Haberi: ABD'den flaş adım! Çin ve DSÖ coronavirüste o bilgileri sakladı mı?

ABC News'in adını açıklamadığı iki Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi, istihbarat kurumlarından salgının erken dönemlerinde ve DSÖ'nün virüsle ilgili herhangi bir bilgiyi dünya kamuoyundan saklayıp saklamadıklarının incelenmesini istedi.

Son Dakika Haberi: ABD'den flaş adım! Çin ve DSÖ coronavirüste o bilgileri sakladı mı?

"ABD konuyu derinlemesine araştırıyor"

Söz konusu soruşturma kapsamında, istihbarat kurumları dinlemelerine takılan konuşmaları ve ilgili diğer verileri gözden geçirecek.

Son Dakika Haberi: ABD'den flaş adım! Çin ve DSÖ coronavirüste o bilgileri sakladı mı?

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın da dediği gibi konuyu derinlemesine araştırıyor. Virüsün kaynağının anlaşılması, dünyanın pandemi ile mücadelesine katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberi: ABD'den flaş adım! Çin ve DSÖ coronavirüste o bilgileri sakladı mı?

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan soruşturma sinyali

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bugün bakanlıkta yaptığı basın toplantısında, 'i "salgın konusunda dezenformasyon yaymak ve salgının detaylarını örtbas etmekle" suçladı.

Son Dakika Haberi: ABD'den flaş adım! Çin ve DSÖ coronavirüste o bilgileri sakladı mı?

Ayrıca Pompeo, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olabileceği iddialarına ilişkin de 'e biyomedikal laboratuvarlarını aralarında 'nin de bulunduğu uluslararası denetçilere açması çağrısı yaptı.

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