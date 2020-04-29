Son Dakika Haberi: ABD'den flaş adım! Çin ve DSÖ coronavirüste o bilgileri sakladı mı?

Son Dakika Haberi: Çin'in Hubei Eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Coronavirüs salgınıyla ilgili olarak son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünyada vaka sayısı 3 milyonu geçti ve her geçen gün bu sayı artmaya devam ediyor. Coronavirüs salgınında vaka sayısı artarak gelmeye devam ederken ABD'den flaş bir hamle geldi. Çin'in ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Coronavirüs ile ilgili önemli bilgileri örtbas ettiğini iddia eden ABD, istihbarat servisine bu durumu araştırma talimatı verdi.