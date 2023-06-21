Son dakika haberi | Bakan Hakan Fidan’dan Londra’da kritik temas: ABD’li mevkidaşı ile görüştü! Masada hangi konular var?

ZİRVEDEN DETAYLAR

Londra'daki zirveye ilişkin bilgileri aktaran TRT muhabiri Zeynep Eryılmaz, "Blinken yaklaşan NATO zirvesini hatırlattı, enerjide Türkiye ve ABD'nin işbirliğine değindi. Hakan Fidan da daha önce telefonda görüştüklerini belirtti, Ukrayna'ya desteğimizi göstermek için burada olduklarını belirtti. Hakan Fidan "Her konuda aynı fikirde olmayabiliriz ancak NATO ve diğer platformda ilişkilerimiz birlikte çalışmayı gerektiriyor." dedi.

PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, konferans marjında Londra'da bulunan Bakan Fidan'ın, ayrıca Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.