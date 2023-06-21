Giriş Tarihi: 21.06.2023 16:30
Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
16:32
Son dakika haberi | Bakan Hakan Fidan'dan Londra'da kritik temas: ABD'li mevkidaşı ile görüştü! Masada hangi konular var?
Son dakika: Dünya'nın gözü Londra'daki Ukrayna konulu toplantıda... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyareti uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı. Dünya, Fidan'ın yapacağı görüşmelerin detaylarını merak ederken dış basın Fidan'la görüşmek isteyen siyasilerin masasında İsveç'in NATO'ya girme meselesi olduğuna dikkat çekmişti. Edilen son dakika habere göre, Bakan Hakan Fİdan ABD'li mevkidaşı ile görüştü. Görüşmeye dair ilk görüntüler yayımlandı.