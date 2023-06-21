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Haberler Galeri Son dakika haberi | Bakan Hakan Fidan'dan Londra'da kritik temas: ABD'li mevkidaşı ile görüştü! Masada hangi konular var?
Giriş Tarihi: 21.06.2023 16:30 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 16:32

Son dakika haberi | Bakan Hakan Fidan'dan Londra'da kritik temas: ABD'li mevkidaşı ile görüştü! Masada hangi konular var?

Son dakika: Dünya'nın gözü Londra'daki Ukrayna konulu toplantıda... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyareti uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı. Dünya, Fidan'ın yapacağı görüşmelerin detaylarını merak ederken dış basın Fidan'la görüşmek isteyen siyasilerin masasında İsveç'in NATO'ya girme meselesi olduğuna dikkat çekmişti. Edilen son dakika habere göre, Bakan Hakan Fİdan ABD'li mevkidaşı ile görüştü. Görüşmeye dair ilk görüntüler yayımlandı.

Son dakika haberi | Bakan Hakan Fidan’dan Londra’da kritik temas: ABD’li mevkidaşı ile görüştü! Masada hangi konular var?

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Haziran tarihlerinde Londra'da düzenlenecek, 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı'na (URC2023) iştirak etmek üzere, İngiltere'yi ziyaret etti. Edinilen son dakika habere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile görüştü.

Son dakika haberi | Bakan Hakan Fidan’dan Londra’da kritik temas: ABD’li mevkidaşı ile görüştü! Masada hangi konular var?

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Fidan'ın, 21-22 Haziran'da düzenlenecek konferansa katılacağı belirtilmişti. Bu kapsamda Londra'ya giden Hakan Fidan ikili görüşmelerine başladı.

ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna İyileştirme Konferansı için Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

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Son dakika haberi | Bakan Hakan Fidan’dan Londra’da kritik temas: ABD’li mevkidaşı ile görüştü! Masada hangi konular var?

ZİRVEDEN DETAYLAR

Londra'daki zirveye ilişkin bilgileri aktaran TRT muhabiri Zeynep Eryılmaz, "Blinken yaklaşan NATO zirvesini hatırlattı, enerjide Türkiye ve ABD'nin işbirliğine değindi. Hakan Fidan da daha önce telefonda görüştüklerini belirtti, Ukrayna'ya desteğimizi göstermek için burada olduklarını belirtti. Hakan Fidan "Her konuda aynı fikirde olmayabiliriz ancak NATO ve diğer platformda ilişkilerimiz birlikte çalışmayı gerektiriyor." dedi.

PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, konferans marjında Londra'da bulunan Bakan Fidan'ın, ayrıca Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Son dakika haberi | Bakan Hakan Fidan’dan Londra’da kritik temas: ABD’li mevkidaşı ile görüştü! Masada hangi konular var?

İngiltere ve Ukrayna tarafından ortaklaşa düzenlenecek 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı, sonuncusu Lugano'da İsviçre ile birlikte gerçekleştirilen yıllık etkinliklerin devamını teşkil ediyor.

Son dakika haberi | Bakan Hakan Fidan’dan Londra’da kritik temas: ABD’li mevkidaşı ile görüştü! Masada hangi konular var?

Söz konusu konferanslar, Ukrayna'nın kalkınmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanıyor.

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