Giriş Tarihi: 11.07.2023 09:59
Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
10:13
Son dakika haberi: Dünyanın gündemi Türkiye: Beyaz Saray ve NATO'dan peş peşe F-16 açıklaması
Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki kritik NATO Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar dünyanın gündemine oturdu. Dünya zirveden çıkan kararları konuşurken ABD Başkanı Joe Bİden'dan da ilk F-16 açıklaması gelmişti. Biden "Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım." ifadelerini kullanırken Beyaz Saray'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. NATO'dan da bir F-16 açıklaması geldi.