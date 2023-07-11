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Haberler Galeri Son dakika haberi: Dünyanın gündemi Türkiye: Beyaz Saray ve NATO'dan peş peşe F-16 açıklaması
Giriş Tarihi: 11.07.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 10:13

Son dakika haberi: Dünyanın gündemi Türkiye: Beyaz Saray ve NATO'dan peş peşe F-16 açıklaması

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki kritik NATO Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar dünyanın gündemine oturdu. Dünya zirveden çıkan kararları konuşurken ABD Başkanı Joe Bİden'dan da ilk F-16 açıklaması gelmişti. Biden "Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım." ifadelerini kullanırken Beyaz Saray'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. NATO'dan da bir F-16 açıklaması geldi.

Son dakika haberi: Dünyanın gündemi Türkiye: Beyaz Saray ve NATO’dan peş peşe F-16 açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye iletme taahhüdününin ardından ABD'den peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi.

Son dakika haberi: Dünyanın gündemi Türkiye: Beyaz Saray ve NATO’dan peş peşe F-16 açıklaması

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamak üzere TBMM'ye iletme taahhüdü dahil Türkiye, İsveç ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yayımlanan açıklamayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

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Son dakika haberi: Dünyanın gündemi Türkiye: Beyaz Saray ve NATO’dan peş peşe F-16 açıklaması

"ERDOĞAN İLE ÇALIŞMAYA HAZIRIM"

"Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Başkan Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım." ifadesini kullanan Biden, İsveç'i NATO'nun 32. müttefiki olarak karşılamayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti. Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e de kararlı desteği için teşekkür etti.

Son dakika haberi: Dünyanın gündemi Türkiye: Beyaz Saray ve NATO’dan peş peşe F-16 açıklaması

F-16 SATIŞINA AÇIK DESTEK

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'ye F-16 satışını açıktan desteklediklerini ve Türkiye'nin Avrupa Birliği hedeflerini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Son dakika haberi: Dünyanın gündemi Türkiye: Beyaz Saray ve NATO’dan peş peşe F-16 açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsveç'in NATO üyeliği ile F-16 satışının iki ayrı konu olduğunu aktaran Miller, "F-16'ların satışı konusunda bir süredir Türkiye'yi desteklediğimizi kamuya açıkladığımız gibi, özel görüşmelerde onlara da söylüyoruz. Fakat biz her ne kadar inanmasak da bu konunun oradaki NATO üyeliğiyle bağlantılı olması gerektiğine inanan bir grup Kongre üyesi var." ifadelerine yer verdi.

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