Son dakika haberi: Coronavirüs salgınında ağır bilanço | Virüs bulaşan kişi sayısı...

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Virüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 400 bini geçerken coronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 239 bini geçti. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 83 binin üzerine çıktı. Coronavirüs salgınının merkez üssü olan ABD'de ise vaka sayısı 1,1 milyonun üzerinde. İtalya, İspanya, İngiltere ve Fransa'da coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 binin üzerine çıkarken. ABD'de ise 65 bini geçti. İşte coronavirüs salgınında ülke ülke son durum...