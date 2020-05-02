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Son dakika haberi: salgınında ağır bilanço | Virüs bulaşan kişi sayısı...

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Virüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 400 bini geçerken coronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 239 bini geçti. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 83 binin üzerine çıktı. Coronavirüs salgınının merkez üssü olan 'de ise 1,1 milyonun üzerinde. , , ve 'da coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 binin üzerine çıkarken. ABD'de ise 65 bini geçti. İşte coronavirüs salgınında ülke ülke son durum...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 09:46
Son dakika haberi: Coronavirüs salgınında ağır bilanço | Virüs bulaşan kişi sayısı...

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Virüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 400 bini geçerken coronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 239 bini geçti. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 83 binin üzerine çıktı. Coronavirüs salgınının merkez üssü olan 'de ise 1,1 milyonun üzerinde. , , ve 'da coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 binin üzerine çıkarken. ABD'de ise 65 bini geçti. İşte coronavirüs salgınında ülke ülke son durum...

Son dakika haberi: Coronavirüs salgınında ağır bilanço | Virüs bulaşan kişi sayısı...

DÜNYA GENELİ:

VAKA SAYISI: 3,401,394

ÖLÜ SAYISI: 239,615

İYİŞLEŞEN SAYISI: 1,083,816

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Son dakika haberi: Coronavirüs salgınında ağır bilanço | Virüs bulaşan kişi sayısı...

ABD:

VAKA SAYISI: 1,131,492

ÖLÜ SAYISI: 65,776

İYİŞLEŞEN SAYISI: 161,563

Son dakika haberi: Coronavirüs salgınında ağır bilanço | Virüs bulaşan kişi sayısı...

İSPANYA:

VAKA SAYISI: 242,988

ÖLÜ SAYISI: 24,824

İYİŞLEŞEN SAYISI: 142,450

Son dakika haberi: Coronavirüs salgınında ağır bilanço | Virüs bulaşan kişi sayısı...

İTALYA:

VAKA SAYISI: 207,428

ÖLÜ SAYISI: 28,236

İYİŞLEŞEN SAYISI: 78,249

Son dakika haberi: Coronavirüs salgınında ağır bilanço | Virüs bulaşan kişi sayısı...

İNGİLTERE:

VAKA SAYISI: 177,454

ÖLÜ SAYISI 27,510

İYİŞLEŞEN SAYISI: -

Son dakika haberi: Coronavirüs salgınında ağır bilanço | Virüs bulaşan kişi sayısı...

FRANSA:

VAKA SAYISI: 167,346

ÖLÜ SAYISI 24,594

İYİŞLEŞEN SAYISI: 50,212

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