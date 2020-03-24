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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Coronavirüs'te ölü sayısı açıklandı! Korkutan tablo...

Son Dakika Haberi: Coronavirüs'te ölü sayısı açıklandı! Korkutan tablo...

Son Dakika Haberi: 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak küresel bir salgın halini alan Coronavirüs can almaya devam ediyor. Bu ölümcül virüs her ne kadar Çin'de ortaya çıksa da en çok ölüm 'da görüldü. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü bu virüsün merkez üssünün Avrupa olduğunu açıkladı. Coronavirüs salgınıyla ilgili gelen son dakika haberine göre ise ölü sayısının 16.500'e yükseldiği ifade edildi. İşte korkutan bu tabloya ilişkin önemli detaylar...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 09:57
Son Dakika Haberi: Coronavirüs'te ölü sayısı açıklandı! Korkutan tablo...

Son Dakika Haberi: 'in Hubei Eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Coronavirüs salgınıyla ilgili olarak son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Virüs Çin'de ortaya çıkmış olsa da bu ölümcül hastalıktan en çok etkilenen ülke oldu. Ölüm oranı olarak bakıldığında da İtalya zirvede gözükmekte. Dünya Sağlık Örgütü bu ölümcül virüsün merkez üssünün Avrupa olduğu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile duyurmuştu... Coronavirüs salgınına ilişkin gelen son verilere göre dünya genelinde 16.500 kişi hayatını kaybetmiş durumda. İşte detaylar...

Son Dakika Haberi: Coronavirüs'te ölü sayısı açıklandı! Korkutan tablo...

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 16 bin 558 olarak güncelledi.

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Son Dakika Haberi: Coronavirüs'te ölü sayısı açıklandı! Korkutan tablo...

6 BİN 77 CAN KAYBI

Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden en fazla can kaybı olan ülke 6 bin 77 kişinin hayatını kaybettiği oldu.

Son Dakika Haberi: Coronavirüs'te ölü sayısı açıklandı! Korkutan tablo...

'nın ardından ikinci en fazla ölüm, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 277 kişinin yaşamını yitirdiği ana karasında görüldü.

Son Dakika Haberi: Coronavirüs'te ölü sayısı açıklandı! Korkutan tablo...

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke olan İspanya'da 2 bin 311 kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika Haberi: Coronavirüs'te ölü sayısı açıklandı! Korkutan tablo...

Kovid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran'da ise 1812 kişi yaşamını yitirdi.

Son Dakika Haberi: Coronavirüs'te ölü sayısı açıklandı! Korkutan tablo...

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İran'da 6 yaşında bir çocuğun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

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