Son Dakika Haberi: Coronavirüs'te ölü sayısı açıklandı! Korkutan tablo...

Son Dakika Haberi: Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak küresel bir salgın halini alan Coronavirüs can almaya devam ediyor. Bu ölümcül virüs her ne kadar Çin'de ortaya çıksa da en çok ölüm İtalya'da görüldü. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü bu virüsün merkez üssünün Avrupa olduğunu açıkladı. Coronavirüs salgınıyla ilgili gelen son dakika haberine göre ise ölü sayısının 16.500'e yükseldiği ifade edildi. İşte korkutan bu tabloya ilişkin önemli detaylar...