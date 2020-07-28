SON DAKİKA HABERİ: Dünyayı korkutan soru cevap buldu! Koronavirüs kışın daha fazla mı yayılacak? İşte detaylar…

Dünya genelinde akılalmaz bir hızla yayılım gösteren koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çin'de ortaya çıkmasının ardından kısa sürede tüm dünyaya yayılım göstererek adeta kabus haline gelen coronavirüs salgınının etkisinde yaz aylarına girmemizle birlikte azalmalar görülmüştü. Yaz aylarının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde tüm dünyada merak edilen koronavirüs kışın daha fazla mı yayılacak? sorusu İngiltere'de görev yapan bilim insanları tarafından yanıtlandı. İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar…