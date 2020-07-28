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SON DAKİKA HABERİ: Dünyayı korkutan soru cevap buldu! kışın daha fazla mı yayılacak? İşte detaylar…

Dünya genelinde akılalmaz bir hızla yayılım gösteren pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çin'de ortaya çıkmasının ardından kısa sürede tüm dünyaya yayılım göstererek adeta kabus haline gelen salgınının etkisinde yaz aylarına girmemizle birlikte azalmalar görülmüştü. Yaz aylarının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde tüm dünyada merak edilen kışın daha fazla mı yayılacak? sorusu İngiltere'de görev yapan bilim insanları tarafından yanıtlandı. İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar…

BBC TÜRKÇE
Giriş Tarihi: 28.07.2020 19:39 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 19:39
SON DAKİKA HABERİ: Dünyayı korkutan soru cevap buldu! Koronavirüs kışın daha fazla mı yayılacak? İşte detaylar…

Tüm dünyada etkisini sürdüren salgınına ilişkin yerli ve yabancı ajanslara son dakika haberleri düşmeye devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde canlı hayvan pazarında ilk olarak ortaya çıkması sonrası tıp uzmanlarını dahi hayrete düşüren bir hızla küresel olarak yayılım göstererek dünya genelinde çok sayıda insanı hayattan koparan yaz aylarının başından itibaren etkisini bir nebze de olsa kaybetmiş görünüyor. Ancak sıcak ve güneşli yaz aylarının sonlarına yaklatığımız şu günlerde tüm dünyada akıllarda korkuyla beliren kışın daha fazla mı yayılacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu soruya ilişkin cevaplar İngiltere'de tıp alanında çalışmalar yürüten bilim insanlarından geldi.

SON DAKİKA: KORONAVİRÜS KIŞIN DAHA FAZLA MI YAYILACAK?

Son dakika haberinin tüm detayları şöyle;

SON DAKİKA HABERİ: Dünyayı korkutan soru cevap buldu! Koronavirüs kışın daha fazla mı yayılacak? İşte detaylar…

Kış yaklaşıp mevsim değişirken salgınında ilkinden daha büyük ikinci dalganın yaşanmasından korkuluyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Dünyayı korkutan soru cevap buldu! Koronavirüs kışın daha fazla mı yayılacak? İşte detaylar…

Covid'li bir kış öngörüsünde bulunmak oldukça karmaşık ve bazı belirsizlikler hakim olsa da hem endişelendirecek hem de iç rahatlatacak bazı nedenler var.

SON DAKİKA HABERİ: Dünyayı korkutan soru cevap buldu! Koronavirüs kışın daha fazla mı yayılacak? İşte detaylar…

Kuzey yarımkürede kışın ne kadar kötü geçeceği sadece koronavirüse değil, kışın beliren diğer virüslere, kendi davranışlarımıza bağlı olacak.

SON DAKİKA HABERİ: Dünyayı korkutan soru cevap buldu! Koronavirüs kışın daha fazla mı yayılacak? İşte detaylar…

Ayrıca bir virüsün yol açtığı enfeksiyonun bir diğerini engellediğine dair yeni bilimsel veriler de var; ancak bunun açısından nasıl işleyeceği henüz tam olarak bilinmiyor.

SON DAKİKA HABERİ: Dünyayı korkutan soru cevap buldu! Koronavirüs kışın daha fazla mı yayılacak? İşte detaylar…

KORONAVİRÜS KIŞIN DAHA FAZLA MI YAYILACAK?

Bu soruya ilişkin pek çok farklı cevap olsa da diğer virüsler hakkındaki bilimsel göstergeler "evet" yönünde.

SON DAKİKA HABERİ: Dünyayı korkutan soru cevap buldu! Koronavirüs kışın daha fazla mı yayılacak? İşte detaylar…

Covid-19'a yol açan yeni dışında, bildiğimiz nezle semptomlarına neden olan dört farklı türü daha var. Bunlar kışın daha kolay yayılıyor. Bunun dışında influenza, rinovirüs ve solunum yollarını etkileyen RSV virüsü kışın yaygınlaşıyor.

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