Giriş Tarihi: 28.04.2022 12:21
Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
12:26
Son dakika haberi... NATO'dan 3. dünya savaşı çıkartacak hamle: Genel Sekreter Stoltenberg açıkladı!
Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşı sonrası, Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılma isteklerini tüm dünyaya duyurmuştu. Süreci hızlı bir şekilde tamamlamak istediklerini belirten iki ülke yetkililerine ise Rusya, sınır bölgelerindeki askeri güçleri artıracaklarını açıklayarak karşılık vermişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yeni yaptığı açıklamada iki ülkeye yeşil ışık yaktı. İşte son dakika haberinin detayları...