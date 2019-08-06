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Son Dakika Haberi: Tüm dünya 'deki bu habere kilitlendi

Dünyanın en kapalı toplumu olarak bilinen 'de bugün tüm dünyayı şaşkına çeviren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yaşanan bu gelişme 'den gelen resmi açıklama sonrası dünya kamuoyu tarafından öğrenildi.

ABD ve AB'nin yaşanan bu yeni gelişmeye tepkisi merak edilirken, Kuzey Kore liderinin dünyada milyonlarca kişinin konuştuğu o uygulamaları da tekrar gündeme geldi.

İşte yemeklerini mikroskopla inceleten ve stadyumlarda gol olduğunda sevinmeyi yasaklayan Kim'in birbirinden ilginç kararları...

Giriş Tarihi: 06.08.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 10:15
Son Dakika Haberi: Tüm dünya Kuzey Kore'deki bu habere kilitlendi

Tüm dünya bu habere kilitlendi! Son dakika kodu ile duyuruldu...

Son Dakika Haberi: Tüm dünya Kuzey Kore'deki bu habere kilitlendi

Son iki haftada gerçekleştirdiği füze denemeleriyle nükleersizleşme tartışmalarını yeniden gündeme taşıyan 'nin salı sabahı bir silah denemesi daha gerçekleştirdiği açıklandı.

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Son Dakika Haberi: Tüm dünya Kuzey Kore'deki bu habere kilitlendi

Genelkurmay Başkanlığı, 'nin güneyindeki Hwanghae eyaletinden Japon Denizi'ne doğru kısa menzilli füze olduğu tahmin edilen iki silahın ateşlendiğini duyurdu.

Son Dakika Haberi: Tüm dünya Kuzey Kore'deki bu habere kilitlendi

Güney Koreli askeri yetkililerin, ABD ile işbirliği içinde konuyla ilgili teknik incelemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Son Dakika Haberi: Tüm dünya Kuzey Kore'deki bu habere kilitlendi

Denemelerini sürdürüyor

Son iki haftadır füze denemelerini sürdüren , ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Haziran ayında nükleersizleşme görüşmelerini yeniden başlatmayı kabul etmelerinin ardından ilk denemesini 25 Temmuz'da gerçekleştirmiş, ardından kısa menzilli balistik füze olduğu açıklanan iki farklı deneme daha yapılmıştı.

Son Dakika Haberi: Tüm dünya Kuzey Kore'deki bu habere kilitlendi

Son deneme ile , iki haftadan kısa bir sürede dört kez füze denemesi gerçekleştirmiş oldu.

Son Dakika Haberi: Tüm dünya Kuzey Kore'deki bu habere kilitlendi

TÜM DÜNYA KUZEY KORE'NİN BU ÖZELLİKLERİNİ KONUŞUYOR

Kapalı toplum yapısı ile bilinen ve tüm dünyanın şaşırdığı yasakları ile bilinen ile ilgili son detaylar haberimizde...

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