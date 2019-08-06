Son Dakika Haberi: Tüm dünya Kuzey Kore'deki bu habere kilitlendi

Dünyanın en kapalı toplumu olarak bilinen Kuzey Kore'de bugün tüm dünyayı şaşkına çeviren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yaşanan bu gelişme Güney Kore'den gelen resmi açıklama sonrası dünya kamuoyu tarafından öğrenildi.

ABD ve AB'nin yaşanan bu yeni gelişmeye tepkisi merak edilirken, Kuzey Kore liderinin dünyada milyonlarca kişinin konuştuğu o uygulamaları da tekrar gündeme geldi.

İşte yemeklerini mikroskopla inceleten ve stadyumlarda gol olduğunda sevinmeyi yasaklayan Kim'in birbirinden ilginç kararları...