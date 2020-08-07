Son dakika haberler... Corona virüsü aşısı bulunsa dahi etkisiz olabilir Bilim insanlarından ABD'yi sarsan corona virüs açıklama geldi...

Son dakika haberler… Corona virüsü salgınına ilişkin bilim insanlarının araştırmaları hız kesmeden devam ederken her geçen gün yeni bir detaya ulaşılıyor. Bu kapsamda son olarak Covid-19 aşısına ilişkin araştırmalarda bulunan bilim insanları, ABD için oldukça endişe verici bir sonuç ortaya koydu. Bu kapsamda yapılan araştırmaya göre bulunan aşının obezite rahatsızlığı olan bireylerde işe yaramayacağı gibi bir sonuca varılırken nüfusunun yüzde 42'si obez olan ABD için durumun kritik olduğu bildirildi. İşte corona virüsü aşısı ile ilgili gelen son dakika haberi…

ABD'Yİ SARSAN CORONA ARAŞTIRMASI! AŞI BULUNSA DAHİ ETKİSİ ZAYIF OLABİLİR!

Corona virüsü ile ilgili araştırmaya göre; grip ve hepatit B aşılarının obez yetişkinlerde obez olmayanlara göre daha az etkili olduğunu kanıtlandı. Hal böyleyken araştırmacılar koronavirüs aşısında da benzer bir durumun ortaya çıkacağını öngörüyor!