Son dakika! Her an tekrar patlayabilir! Korkuyla bekliyorlar...

Filipinler'den gelen son dakika haberleri dehşete düşürdü! Filipinler'deki yanardağ patlamasının ardından herkesi korku sardı. 82 bin kişi tahliye edildi. Yetkililer, yeni bir patlamanın her an yaşanabileceği uyarısında bulundu. 12 Ocak'tan beri Filipinler'in başkenti Manila'da yalayanları korku sardı. Yanardağ ile aralarında sadece birkaç kilometre olan on binlerce insna tahliye edildi. İki kişinin hayatını kaybettiği patlama nedeniyle herkes diken üstünde.