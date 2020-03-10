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Son dakika: 'dan bu kez geldi! Rektör önce koronavirüse yakalandı ardından iyileşti

Son dakika gelen haberleriyle ilgili bu kez geldi. 'da koronavirüse yakalanan rektörün iyileştiği belirtildi. İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir iyileşerek görevinin başının döndü. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.03.2020 10:34
Son dakika: İran'dan bu kez iyi haber geldi! Rektör önce koronavirüse yakalandı ardından iyileşti

resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, 25 Şubat'ta Kovid-19 teşhisi konulan Rektör Kadir, virüsü yendi.

Son dakika: İran'dan bu kez iyi haber geldi! Rektör önce koronavirüse yakalandı ardından iyileşti

Kadir, karantinadan çıkarak yeniden görevinin başına döndü.

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Son dakika: İran'dan bu kez iyi haber geldi! Rektör önce koronavirüse yakalandı ardından iyileşti

Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kadir ile iki yardımcısı ve üniversitede görevli iki doktora 25 Şubat'ta Kovid-19 teşhisi konulmuştu.

Son dakika: İran'dan bu kez iyi haber geldi! Rektör önce koronavirüse yakalandı ardından iyileşti

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, 'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı.

Son dakika: İran'dan bu kez iyi haber geldi! Rektör önce koronavirüse yakalandı ardından iyileşti

Ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı 7 bin 161'e ulaşırken şu ana kadar 237 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: İran'dan bu kez iyi haber geldi! Rektör önce koronavirüse yakalandı ardından iyileşti

Kovid-19 teşhisi konulanlardan 2 bin 394'ü ise iyileşerek taburcu edildi.

Son dakika: İran'dan bu kez iyi haber geldi! Rektör önce koronavirüse yakalandı ardından iyileşti
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