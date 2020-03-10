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Son dakika: İran'dan bu kez iyi haber geldi! Rektör önce koronavirüse yakalandı ardından iyileşti
Son dakika gelen koronavirüs haberleriyle ilgili bu kez iyi haber geldi. İran'da koronavirüse yakalanan rektörün iyileştiği belirtildi. İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir iyileşerek görevinin başının döndü. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...