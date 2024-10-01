SON DAKİKA | İran’dan İsrail’e füze saldırısı: Tel Aviv’de siren sesleri duyuluyor

ABD "İRAN SALDIRI HAZIRLIĞINDA" SÖZLERİ İLE DUYURMUŞTU

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasına ilişkin açıklama yapan ABD'li üst düzey bir yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip." ifadelerini kullanmıştı.