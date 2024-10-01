Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | İran'dan İsrail'e füze saldırısı: Tel Aviv'de siren sesleri duyuluyor
Giriş Tarihi: 01.10.2024 19:54 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 19:59

SON DAKİKA | İran'dan İsrail'e füze saldırısı: Tel Aviv'de siren sesleri duyuluyor

Son dakika haberleri... Orta Doğu'da gerilimin her geçen dakika daha da artıyor. Bölgeyi kaosa sürükleyen İsrail, Gazze'deki soykırımın ardından Lübnan'a harekat başlattı. Havadan ve karadan Lübnan'ı vuran İsrail'e yanıt İran'dan geldi. İsrail basını İran'dan 100'den fazla füzenin ateşlendiğini yazdı. Füzeli saldırının ardından Tel Aviv'de siren sesleri yükseliyor.

SON DAKİKA | İran’dan İsrail’e füze saldırısı: Tel Aviv’de siren sesleri duyuluyor

Son dakika haberleri...İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e balistik füzeler ateşlediğini duyururken, Tel Aviv ve birçok kentte sirenler çaldı.

SON DAKİKA | İran’dan İsrail’e füze saldırısı: Tel Aviv’de siren sesleri duyuluyor

İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ ACİL TOPLANTI KARARI ALDI

İsrail Güvenlik Kabinesinin ABD'li üst düzey bir yetkilinin "İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamasının ardından "acil toplantı" kararı aldığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberde, Güvenlik Kabinesi toplantısının yerel saatle 19.30'da yapılacağı belirtildi.

Söz konusu toplantının Batı Kudüs'te bir sığınakta gerçekleştirileceği ifade edildi.

Acil toplantının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | İran’dan İsrail’e füze saldırısı: Tel Aviv’de siren sesleri duyuluyor

ABD "İRAN SALDIRI HAZIRLIĞINDA" SÖZLERİ İLE DUYURMUŞTU

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasına ilişkin açıklama yapan ABD'li üst düzey bir yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip." ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA | İran’dan İsrail’e füze saldırısı: Tel Aviv’de siren sesleri duyuluyor
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA | İran’dan İsrail’e füze saldırısı: Tel Aviv’de siren sesleri duyuluyor
SON DAKİKA