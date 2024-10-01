Giriş Tarihi: 01.10.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
19:59
SON DAKİKA | İran'dan İsrail'e füze saldırısı: Tel Aviv'de siren sesleri duyuluyor
Son dakika haberleri... Orta Doğu'da gerilimin her geçen dakika daha da artıyor. Bölgeyi kaosa sürükleyen İsrail, Gazze'deki soykırımın ardından Lübnan'a harekat başlattı. Havadan ve karadan Lübnan'ı vuran İsrail'e yanıt İran'dan geldi. İsrail basını İran'dan 100'den fazla füzenin ateşlendiğini yazdı. Füzeli saldırının ardından Tel Aviv'de siren sesleri yükseliyor.