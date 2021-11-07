Giriş Tarihi: 07.11.2021 11:13Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 11:44
Son dakika: İran'dan şok suçlama: Kazımi'ye suikast girişiminin arkasında ABD var
Irak BaşbakanıMustafa el-Kazımi'ye suikast girişiminde bulunuldu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada Kazımi'mim evinin silahlı drone ile vurulduğu, Kazımi'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirilmişti. İran'dan konuya ilişkin şoke eden bir açıklama geldi. Saldırıyla ilgili isim vermeden ABD'yi suçlayan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, "Irak Başbakanı'na yönelik suikast girişimi yeni bir fitnedir. Bu olayın izleri yabancı düşünce odalarında aranmalıdır. " dedi. Kazımi'nin