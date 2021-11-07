Son dakika: İran’dan şok suçlama: Kazımi’ye suikast girişiminin arkasında ABD var

Bu olayın izleri yabancı düşünce odalarında aranmalıdır. Bu ülkeyi işgal etmiş ve yıllardır terörist grupları ortaya çıkartıp desteklemişlerdir. Bunların Irak halkına armağanları istikrarsızlık, güvensizlik ve ihtilaftan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.