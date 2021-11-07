Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: İran'dan şok suçlama: Kazımi'ye suikast girişiminin arkasında ABD var
Giriş Tarihi: 07.11.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 11:44

Son dakika: İran'dan şok suçlama: Kazımi'ye suikast girişiminin arkasında ABD var

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye suikast girişiminde bulunuldu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada Kazımi'mim evinin silahlı drone ile vurulduğu, Kazımi'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirilmişti. İran'dan konuya ilişkin şoke eden bir açıklama geldi. Saldırıyla ilgili isim vermeden ABD'yi suçlayan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, "Irak Başbakanı'na yönelik suikast girişimi yeni bir fitnedir. Bu olayın izleri yabancı düşünce odalarında aranmalıdır. " dedi. Kazımi'nin

Son dakika: İran’dan şok suçlama: Kazımi’ye suikast girişiminin arkasında ABD var

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Kazımi'nin konutunun silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırıya uğramasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Son dakika: İran’dan şok suçlama: Kazımi’ye suikast girişiminin arkasında ABD var

ABD'Yİ SUÇLADI

Saldırıyla ilgili isim vermeden ABD'yi suçlayan Şemhani, "Irak Başbakanı'na yönelik suikast girişimi yeni bir fitnedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: İran’dan şok suçlama: Kazımi’ye suikast girişiminin arkasında ABD var

Bu olayın izleri yabancı düşünce odalarında aranmalıdır. Bu ülkeyi işgal etmiş ve yıllardır terörist grupları ortaya çıkartıp desteklemişlerdir. Bunların Irak halkına armağanları istikrarsızlık, güvensizlik ve ihtilaftan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Son dakika: İran’dan şok suçlama: Kazımi’ye suikast girişiminin arkasında ABD var

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından gece yapılan açıklamada, Başbakan Kazımi'nin, konutuna SİHA ile düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirilmişti.

Son dakika: İran’dan şok suçlama: Kazımi’ye suikast girişiminin arkasında ABD var

"HERKESİ SERİN KANLI KALMAYA DAVET EDİYORUM"

Irak Başbakanı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben iyiyim, ailemin yanındayım. Herkesi sakin olmaya ve serin kanlı kalmaya davet ediyorum." dedi.

SON DAKİKA