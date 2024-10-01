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Haberler Galeri SON DAKİKA | İşgalci İsrail güçleri Lübnan'ı vuruyor! A Haber sınır hattında saldırı anlarını görüntüledi
Giriş Tarihi: 01.10.2024 18:04 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 18:51

SON DAKİKA | İşgalci İsrail güçleri Lübnan'ı vuruyor! A Haber sınır hattında saldırı anlarını görüntüledi

Son dakika haberleri... Gazze'de soykırım yapan katil İsrail güçleri gözünü bu kez Lübnan'a çevirdi. Hizbullah lideri Nasrallah'ı hava saldırısında öldüren İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı. Dünyanın gözünü çevirdiği Lübnan-İsrail sınır hattında yayın yapan A Haber ekibi, İsrail tanklarının saldırı anlarını görüntüledi.

SON DAKİKA | İşgalci İsrail güçleri Lübnan’ı vuruyor! A Haber sınır hattında saldırı anlarını görüntüledi

İşgalci İsrail,18 yıl aradan sonra Lübnan'a yönelik kara saldırısı başlattığını açıkladı. Katliama doymayan İsrail güçlerine ait tanklar sınırdan Lübnan'a doğru ilerlemeye devam ediyor.

SON DAKİKA | İşgalci İsrail güçleri Lübnan’ı vuruyor! A Haber sınır hattında saldırı anlarını görüntüledi

Dünyanın gözünü çevirdiği İsrail-Lübnan sınırından yayın yapan A Haber ekibi, İsrail'in saldırılarını görüntüledi. A Haber muhabiri İslim İstanbullu sıcak bölgeden şu bilgileri aktardı:

Sınır hattına çok yakınız. Kara harekatı dün tam anlamıyla başladı. Sınırlı yerel ve hedefli olarak adlandırdırlar. Kuzeyde hiç kimsenin olmadığını söyleyebiliriz. Sayamadığım kadar tank atışı sesine tanıklık ettik.

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SON DAKİKA | İşgalci İsrail güçleri Lübnan’ı vuruyor! A Haber sınır hattında saldırı anlarını görüntüledi

İSRAİL HASTANEYE YAKIN NOKTALARI VURUYOR

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Zahraa Hastanesi'nin ve yerinden edilmiş binlerce insanın barındığı bir sığınağın yakınını vurdu.

SON DAKİKA | İşgalci İsrail güçleri Lübnan'ı vuruyor! A Haber sınır hattında saldırı anlarını görüntüledi

SON DAKİKA | İşgalci İsrail güçleri Lübnan’ı vuruyor! A Haber sınır hattında saldırı anlarını görüntüledi

Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail'in başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'deki Zahraa Hastanesi'nin ve Jnah'ta yerinden edilmiş binlerce insanın barındığı sığınağa 500 metreden az bir mesafede bulunan bir binayı vurduğu aktarıldı. Haberlerde, iki saldırının ardından İsrail'in Kuveyt Büyükelçiliği yakınlarındaki bir binayı vurduğu ifade edildi.

SON DAKİKA | İşgalci İsrail güçleri Lübnan’ı vuruyor! A Haber sınır hattında saldırı anlarını görüntüledi

⁠İSRAİL'İN LÜBNAN'A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1273 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

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