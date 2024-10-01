Giriş Tarihi: 01.10.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
18:51
SON DAKİKA | İşgalci İsrail güçleri Lübnan'ı vuruyor! A Haber sınır hattında saldırı anlarını görüntüledi
Son dakika haberleri... Gazze'de soykırım yapan katil İsrail güçleri gözünü bu kez Lübnan'a çevirdi. Hizbullah lideri Nasrallah'ı hava saldırısında öldüren İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı. Dünyanın gözünü çevirdiği Lübnan-İsrail sınır hattında yayın yapan A Haber ekibi, İsrail tanklarının saldırı anlarını görüntüledi.