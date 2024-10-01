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Giriş Tarihi: 01.10.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 09:55

SON DAKİKA | İsrail işgalin adını koydu! Kara harekatı başladı: Lübnan’ın güneyi için yeni uyarı!

Son dakika haberleri: İsrail ordusu, Lübnan'da günlerdir sürdürdüğü hava saldırılarını kara harekatına çevirdi. Orta Doğu'da işgal sınırlarını genişleten İsrail, ülkenin güneyine sayısız saldırı gerçekleştirdi. Öte yandan ateş, Suriye'nin başkenti Şam'a da sıçradı. Hizbullah, İsrail'in saldırılarına karşı misillemeye geçtiğini duyurdu. ABD'den ise konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. İşte bölgedeki tüm gelişmeler…

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SON DAKİKA | İsrail işgalin adını koydu! Kara harekatı başladı: Lübnan’ın güneyi için yeni uyarı!

Son dakika haberleri: Günlerdir Lübnan'da aralıksız hava saldırıları gerçekleştiren İsrail, artık işgalde yeni bir sayfa açtı. İsrail ordusu, Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını belirtti.

SON DAKİKA | İsrail işgalin adını koydu! Kara harekatı başladı: Lübnan’ın güneyi için yeni uyarı!

İŞGAL GAZZE'YLE "PARALEL" İLERLEYECEK

Kara saldırılarına hava kuvvetleri ile topçu birliklerinin de eşlik ettiği aktarılan açıklamada, "Kuzeyin Okları Operasyonu"nun, Gazze'deki çatışmalara paralel olarak ve yapılan durum değerlendirmesine göre sürdürüleceği ifade edildi.

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SON DAKİKA | İsrail işgalin adını koydu! Kara harekatı başladı: Lübnan’ın güneyi için yeni uyarı!

SAATLERCE ARALIKSIZ VURDULAR

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını 2 saat boyunca vurdu. İsrail savaş uçakları ise Kevkebe-Marcayun otoyoluna hava saldırısı düzenledi ve saldırı nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.

SON DAKİKA | İsrail işgalin adını koydu! Kara harekatı başladı: Lübnan’ın güneyi için yeni uyarı!

İsrail ordusu ayrıca sınırdaki Ayta eş-Şaab kasabasına aydınlatma fişekleri fırlattı.

İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'ta da yoğun alçak irtifa uçuşları gerçekleştirdi ve Dahiye bölgesine 8 hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası Dahiye semalarından dumanlar yükseldi. Saldırılarda pek çok binanın yıkıldığı bilgisi geçildi.

SON DAKİKA | İsrail işgalin adını koydu! Kara harekatı başladı: Lübnan’ın güneyi için yeni uyarı!

Öte yandan İsrail ordusunun, güneyde Sayda kentindeki Ayn el-Hılve Filistin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Yaralananların olduğu saldırıda, Aksa Şehitleri Tugayları komutanı ve Lübnan sorumlusu Munir el-Makdah'ın evi hedef alındı.

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