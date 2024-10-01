Giriş Tarihi: 01.10.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
09:55
SON DAKİKA | İsrail işgalin adını koydu! Kara harekatı başladı: Lübnan’ın güneyi için yeni uyarı!
Son dakika haberleri: İsrail ordusu, Lübnan'da günlerdir sürdürdüğü hava saldırılarını kara harekatına çevirdi. Orta Doğu'da işgal sınırlarını genişleten İsrail, ülkenin güneyine sayısız saldırı gerçekleştirdi. Öte yandan ateş, Suriye'nin başkenti Şam'a da sıçradı. Hizbullah, İsrail'in saldırılarına karşı misillemeye geçtiğini duyurdu. ABD'den ise konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. İşte bölgedeki tüm gelişmeler…