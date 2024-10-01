SON DAKİKA | İsrail işgalin adını koydu! Kara harekatı başladı: Lübnan’ın güneyi için yeni uyarı!

İŞGAL GAZZE'YLE "PARALEL" İLERLEYECEK

Kara saldırılarına hava kuvvetleri ile topçu birliklerinin de eşlik ettiği aktarılan açıklamada, "Kuzeyin Okları Operasyonu"nun, Gazze'deki çatışmalara paralel olarak ve yapılan durum değerlendirmesine göre sürdürüleceği ifade edildi.