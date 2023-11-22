Son dakika: İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Geçici ateşkesin detayları belli oldu: Netanyahu’dan skandal sözler

Son dakika haberleri: İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak." ifadelerini kullandı. Adeta soykırıma devam edeceklerini ilan eden Netanyahu, anlaşmanın İsrail'e savaşa devam etmek için hazırlanma imkanı tanıyacağını söyledi. Netanyahu, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas'la savaşa devam edeceklerini açıkladı. Öte yandan Hamas, İsrail ile varılan anlaşma kapsamında 4 günlük geçici ateşkes ilan edileceğini ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest kalacağını duyurdu.