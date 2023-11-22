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Haberler Galeri Son dakika: İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Geçici ateşkesin detayları belli oldu: Netanyahu'dan skandal sözler
Giriş Tarihi: 22.11.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 07:39

Son dakika: İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Geçici ateşkesin detayları belli oldu: Netanyahu'dan skandal sözler

Son dakika haberleri: İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak." ifadelerini kullandı. Adeta soykırıma devam edeceklerini ilan eden Netanyahu, anlaşmanın İsrail'e savaşa devam etmek için hazırlanma imkanı tanıyacağını söyledi. Netanyahu, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas'la savaşa devam edeceklerini açıkladı. Öte yandan Hamas, İsrail ile varılan anlaşma kapsamında 4 günlük geçici ateşkes ilan edileceğini ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest kalacağını duyurdu.

AJANSLAR
Son dakika: İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Geçici ateşkesin detayları belli oldu: Netanyahu’dan skandal sözler

Son dakika haberi...İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak. İsrail hükümeti bugün zor bir kararla karşı karşıya kaldı, ancak doğru kararı verdi." dedi.

Son dakika: İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Geçici ateşkesin detayları belli oldu: Netanyahu’dan skandal sözler

SOYKIRIMA DEVAM EDECEKLERİNİ İLAN ETTİ

Netanyahu adeta soykırıma devam edeceklerini ilan ederek anlaşmanın İsrail'e savaşa devam etmek için hazırlanma imkanı tanıyacağını söyledi.

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Son dakika: İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Geçici ateşkesin detayları belli oldu: Netanyahu’dan skandal sözler

Başbakan Netanyahu, esir takası anlaşmasını ele almak üzere gerçekleştireceği kabine toplantısından önce basın açıklamasında, Gazze'de geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas'la savaşa devam edeceklerini söyledi.

Son dakika: İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Geçici ateşkesin detayları belli oldu: Netanyahu’dan skandal sözler

HAMAS: 50 İSRAİLLİYE KARŞILIK 150 FİLİSTİNLİ SERBEST KALACAK

Öte yandan; Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Katar ve Mısır'ın ara buluculuğundaki uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile geçici ateşkes anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Son dakika: İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Geçici ateşkesin detayları belli oldu: Netanyahu’dan skandal sözler

Anlaşmaya göre, "50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı", bunların her iki taraftan 19 yaş altı kadın ve çocuklardan oluşacağı belirtildi.

Anlaşmaya göre, ateşkesin 4 gün süreceği ve insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne gireceği, kuzey ve güneyi fark etmeksizin Gazze Şeridi'nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacağı ifade edildi.

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