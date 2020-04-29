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Son dakika! İşte Kim'in zevk treni... Lüks lezzetler, harem ve eğlence...

Son dakika haber: Dünyada geniş yankı bulan Kim'in öldüğü iddialarının ardından yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Hakkında sayısız spekülasyon yapılan lideri Kim Jong-Hyun ile ilgili gizemin anahtarı lüks lokomotifinde mi gizli? Taze ıstakoz, yıllanmış içkiler ve sınırsız eğlence için uzun boylu genç kızlardan oluşan bir harem... Uydu görüntüleri yayınlandıktan sonra Kuzey Kore liderinin trenine dair şoke eden detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika gelen bilgilerin detayları...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 11:06
Son dakika! İşte Kim'in zevk treni... Lüks lezzetler, harem ve eğlence...

Dünya Kim Jong-un'un hayatta olup olmadığı gerçeğine ulaşmaya çalışırken, gündemde liderinin "zevk treni" var. Tarihe şöyle bir bakıldığında diktatörlerin "kişisel trenleri" sevdikleri sonucuna varmak mümkün.

Son dakika! İşte Kim'in zevk treni... Lüks lezzetler, harem ve eğlence...

Örneğin Hitler, II. Dünya Savaşı'nın büyük bölümü boyunca mobil karargah olarak kullandığı, uçaksavar silahlarıyla donatılmış ve zırhlı bir canavar olarak nitelendirilebilecek "Amerika"ya sahipti. Mussolini ve Stalin'in de uzun mesafelerde seyahatlerinde kullandığı lüks trenleri vardı.

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Son dakika! İşte Kim'in zevk treni... Lüks lezzetler, harem ve eğlence...

Öyleyse, "dünyanın son eski moda despotlarından biri" olarak nitelendirilebilecek olan lideri Kim Jong-un'un, statü sembolü olarak gördüğü treninin, kendi eşsiz ve benzersiz versiyonuyla seyahat etmesi sürpriz sayılmaz.

Son dakika! İşte Kim'in zevk treni... Lüks lezzetler, harem ve eğlence...

Ve şimdi bu trenin, ölüp ölmediği dedikodularının ve hakkındaki spekülasyonların sona ermediği lideri hakkında hayati bir ipucu sağlayabileceği düşünülüyor.

Son dakika! İşte Kim'in zevk treni... Lüks lezzetler, harem ve eğlence...

Hal böyle olunca 'nin nükleer silahlı lideri Kim Jong-un kadar, kendi haki yeşil renkli treni de gündemde. Kim'in treni o kadar ağır zırhlı ki, vagonları çekmek için iki motora ihtiyacı var.

Son dakika! İşte Kim'in zevk treni... Lüks lezzetler, harem ve eğlence...

Bu görkemli ulaşım aracı, geçen hafta Kim'in Wonsan sahil beldesi yakınlarındaki sarayına hizmet veren özel istasyonda ortaya çıktığında, liderin hayatta olup olmadığına dair kanıt arayan ABD casus uyduları için önemli bir odak haline geldi.

Son dakika! İşte Kim'in zevk treni... Lüks lezzetler, harem ve eğlence...

Sağlık durumuna ilişkin çeşitli spekülasyonlar yapılan lideri Kim Jong-un'a ilişkin uydu görüntüleri yayınlanmıştı. Görüntülerde Kim'e ait olduğu düşünülen trenin geçtiğimiz haftadan itibaren yaşadığı bölgede park halinde olduğu ortaya çıkmıştı.

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