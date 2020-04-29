Son dakika! İşte Kim'in zevk treni... Lüks lezzetler, harem ve eğlence...
Son dakika haber: Dünyada geniş yankı bulan Kim'in öldüğü iddialarının ardından yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Hakkında sayısız spekülasyon yapılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Hyun ile ilgili gizemin anahtarı lüks lokomotifinde mi gizli? Taze ıstakoz, yıllanmış içkiler ve sınırsız eğlence için uzun boylu genç kızlardan oluşan bir harem... Uydu görüntüleri yayınlandıktan sonra Kuzey Kore liderinin trenine dair şoke eden detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika gelen bilgilerin detayları...
Giriş Tarihi: 29.04.2020
10:51
Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
11:06
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ