Giriş Tarihi: 12.06.2023 16:37
Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
16:37
Son dakika | İsveç skandallara doymuyor! Mahkeme iğrenç provokasyona ortak oldu...
İsveç'te skandal üstüne skandal yaşanıyor. Bir yandan NATO'ya üye olmak için tüm tuşlara basan İsveç bir yandan da Türkiye'yi tahrik etmek üzere üst üste skandal yollara başvuruyor. PKK'nın küstah eylemleri ve Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemi ile kendi çıkarlarına taş koyan İsveç'ten küstah bir hamle daha geldi. İsveç Mahkemesi provokasyona ortak oldu...