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Haberler Galeri Son dakika | İsveç skandallara doymuyor! Mahkeme iğrenç provokasyona ortak oldu...
Giriş Tarihi: 12.06.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 16:37

Son dakika | İsveç skandallara doymuyor! Mahkeme iğrenç provokasyona ortak oldu...

İsveç'te skandal üstüne skandal yaşanıyor. Bir yandan NATO'ya üye olmak için tüm tuşlara basan İsveç bir yandan da Türkiye'yi tahrik etmek üzere üst üste skandal yollara başvuruyor. PKK'nın küstah eylemleri ve Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemi ile kendi çıkarlarına taş koyan İsveç'ten küstah bir hamle daha geldi. İsveç Mahkemesi provokasyona ortak oldu...

Son dakika | İsveç skandallara doymuyor! Mahkeme iğrenç provokasyona ortak oldu...

NATO'ya üye olmak için her türlü yolu deneyen İsveç bir yandan kendi yoluna taş koymayı sürdürüyor. PKK'lıların adeta üs kurduğu ülkende Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna mahkeme de ortak oldu.

Son dakika | İsveç skandallara doymuyor! Mahkeme iğrenç provokasyona ortak oldu...

İsveç polisinin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek "Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan" kararı, Yüksek Mahkemece iptal edildi.

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Son dakika | İsveç skandallara doymuyor! Mahkeme iğrenç provokasyona ortak oldu...

Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamada, şubatta Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen iki kişiye güvenlik riski nedeniyle izin vermeyen polisin kararını 4 Nisan'da iptal eden İdare Mahkemesinin bu kararının onaylandığı duyuruldu.

Son dakika | İsveç skandallara doymuyor! Mahkeme iğrenç provokasyona ortak oldu...

Mahkeme, polisten Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan kararını kaldırmasını istedi.

Son dakika | İsveç skandallara doymuyor! Mahkeme iğrenç provokasyona ortak oldu...

İsveç'te şubatta Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliğinde, Afrika kökenli Chris Makoundout da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti.

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