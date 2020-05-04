SON DAKİKA… İtalya’da normale dönüş başladı! İşte Coronavirüs sonrası yeni hayatımız; İnsanlar sokakla böyle tanıştı

SINAVLAR YAPILACAK, OKULLAR KAPALI KALACAK

2. aşamada üniversitelere de sınıf ve amfilerde sosyal mesafeye uymak koşuluyla sınav ve mezuniyet sunumları düzenleme serbestisi getiriliyor. Öte yandan, ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının bu dönem açılması planlanmazken, okullar eylül ayına kadar kapalı kalmaya devam edecek.

Bu arada, daha önceki kararnamelerle 2 ay boyunca durdurulan işten çıkarmanın yasaklanması süresi de 3 ay daha uzatılarak 5 aya çıkartıldı.