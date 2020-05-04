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SON DAKİKA… ’da normale dönüş başladı! İşte Coronavirüs sonrası yeni hayatımız; İnsanlar sokakla böyle tanıştı

'in Vuhan kentinde başladıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve coronavirüs pandemisinin ikinci merkez üssü olan 'da büyük acılar sonrası normal hayata dönüş başladı. Coronavirüs salgını ile Avrupa'da en çok etkilenen İtalya, bugün "virüsle yaşamaya alışacağımız dönem" olarak tanımladığı 2. aşamaya geçti. Gelen son dakika kareleri ve bilgiler normalleşmeye geçtiğimizde yaşayacağımız yeni hayata, neler yapmamız ve neler yapmamamız gerektiğine dair birçok ipucu içeriyor. Normalleşme ve yasaklarda esnemeye giden başka ülkeler de oldu. Buralarda da sosyal mesafeyi ihlal eden olumsuz örnekler ön plandaydı.

Giriş Tarihi: 04.05.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 10:57
SON DAKİKA… İtalya’da normale dönüş başladı! İşte Coronavirüs sonrası yeni hayatımız; İnsanlar sokakla böyle tanıştı

Yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 ayda 28 bin 710 kişinin hayatını kaybettiği, 209 bin 328 kişiye virüs bulaştığı , yarın salgına yönelik aldığı sıkı tedbirleri kademeli olarak gevşetme konusunda ilk büyük adımını attı. Başbakanlık dün akşam yaptığı yazılı açıklamayla kamuoyunda tartışılan 2. aşamaya dair açıklık getirdi.

SON DAKİKA İKİNCİ AŞAMA VİRÜSLE YAŞAMAYA ALIŞMA DÖNEMİ

"Virüsle yaşanacak dönem" olarak tanımlanan ve 26 Nisan'daki başbakanlık kararnamesiyle resmiyete kavuşan son dakika kararı olan 2. aşamada ilk olarak inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörleri işbaşı yapacak. Buna göre, ülkede 4,4 milyon çalışanın yarın işine dönmesi bekleniyor.

SON DAKİKA… İtalya’da normale dönüş başladı! İşte Coronavirüs sonrası yeni hayatımız; İnsanlar sokakla böyle tanıştı

BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLADI

Zorunlu ihtiyaçlar halinde sokağa çıkmanın yasak olduğu ülkede, 4 Mayıs'tan itibaren insanlara dışarı çıkmada bazı haklar da tanındı. Buna göre, insanlar alışveriş ve eczane dışında, 1 metrelik sosyal mesafeyi korumak şartıyla aile yakınlarıyla görüşebilecek.

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SON DAKİKA… İtalya’da normale dönüş başladı! İşte Coronavirüs sonrası yeni hayatımız; İnsanlar sokakla böyle tanıştı

SPOR YAPMA İZNİ VERİLİYOR

İzin belgesiyle sokağa çıkmaya devam edilecek 2. aşamada, halka evinden uzakta toplu olmamak koşuluyla spor yapma izni de verilecek. Bu evrede, park ve bahçeler de kalabalık olmayacak şekilde yarından itibaren halkın kullanımına açılacak. Bunların ve iş gibi gerekçelerin dışında evden çıkmanın tavsiye edilmediği başbakanlık kararnamesine göre, nefes darlığı şikayeti ya da 37,5 derecenin üstünde ateşi olanların evde kalması gerekiyor.

SON DAKİKA… İtalya’da normale dönüş başladı! İşte Coronavirüs sonrası yeni hayatımız; İnsanlar sokakla böyle tanıştı

26 Nisan tarihli kararnameyle 2. aşama boyunca kamuya açık tüm kapalı alanlar ve toplu taşımada maske kullanımı zorunlu hale getiriliyor.

SON DAKİKA… İtalya’da normale dönüş başladı! İşte Coronavirüs sonrası yeni hayatımız; İnsanlar sokakla böyle tanıştı

TOPLU TAŞIMADA DA 'YENİ NORMAL' DÖNEMİ

Başta Roma, Milano, Bergamo gibi büyük kentler olmak üzere pek çok yerel yönetim, belediye otobüsleri ve metrolardaki oturma düzenini sosyal mesafeye uygun şekilde işaretlerle yeniden düzenledi.

SON DAKİKA… İtalya’da normale dönüş başladı! İşte Coronavirüs sonrası yeni hayatımız; İnsanlar sokakla böyle tanıştı

METRODA İNİŞ BİNİŞ TATBİKATLARI

Başkent Roma'da da metro hatlarında yoğunluk olmaması için iniş-biniş tatbikatları devam ederken, toplu taşıma aracını kullanacak şoförlere de aracın yarısının dolması durumunda başka yolcu almaması tavsiye edildi.
Roma Belediyesi de 2. aşamada bisiklet, scooter gibi bireysel binek araçlarının kullanımını yaygınlaştırmak için kent merkezine ek 150 kilometrelik bisiklet yolu yapılacağını açıkladı.

SON DAKİKA… İtalya’da normale dönüş başladı! İşte Coronavirüs sonrası yeni hayatımız; İnsanlar sokakla böyle tanıştı

SINAVLAR YAPILACAK, OKULLAR KAPALI KALACAK
2. aşamada üniversitelere de sınıf ve amfilerde sosyal mesafeye uymak koşuluyla sınav ve mezuniyet sunumları düzenleme serbestisi getiriliyor. Öte yandan, ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının bu dönem açılması planlanmazken, okullar eylül ayına kadar kapalı kalmaya devam edecek.

Bu arada, daha önceki kararnamelerle 2 ay boyunca durdurulan işten çıkarmanın yasaklanması süresi de 3 ay daha uzatılarak 5 aya çıkartıldı.

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