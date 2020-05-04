SON DAKİKA… İtalya’da normale dönüş başladı! İşte Coronavirüs sonrası yeni hayatımız; İnsanlar sokakla böyle tanıştı

Çin'in Vuhan kentinde başladıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve coronavirüs pandemisinin ikinci merkez üssü olan İtalya'da büyük acılar sonrası normal hayata dönüş başladı. Coronavirüs salgını ile Avrupa'da en çok etkilenen İtalya, bugün "virüsle yaşamaya alışacağımız dönem" olarak tanımladığı 2. aşamaya geçti. Gelen son dakika kareleri ve bilgiler normalleşmeye geçtiğimizde yaşayacağımız yeni hayata, neler yapmamız ve neler yapmamamız gerektiğine dair birçok ipucu içeriyor. Normalleşme ve yasaklarda esnemeye giden başka ülkeler de oldu. Buralarda da sosyal mesafeyi ihlal eden olumsuz örnekler ön plandaydı.