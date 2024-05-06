Giriş Tarihi: 06.05.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
15:06
SON DAKİKA! Katil Devlet 'Boşaltın' diyerek tehdit etmişti: Soykırımcı İsrail'den Refah'a saldırı! Yüzbinlerce Filistinli ikamet ediyor
Son dakika haberi... Katil İsrail ordusu Filistinlilere ölüm yağdırmaya devam ederken yeni hedefi ise 'Refah' bölgesi olarak belirledi. Gelen flaş bilgilere göre; İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusuna hava saldırıları düzenlediği bildirildi. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.