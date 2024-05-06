SON DAKİKA! Katil Devlet ’Boşaltın’ diyerek tehdit etmişti: Soykırımcı İsrail’den Refah’a saldırı! Yüzbinlerce Filistinli ikamet ediyor

Son dakika haberi: Soykırımcı devlet İsrail dünyanın gözü önünde masum bir halka katliam uyguluyor. ABD başta olmak üzere Batı yönetimleri ise zalimliğe açık biçimde destek çıkıyor. Gelen yeni bilgilere göre; Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Refah'ın doğusuna hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

