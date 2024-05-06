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Haberler Galeri SON DAKİKA! Katil Devlet 'Boşaltın' diyerek tehdit etmişti: Soykırımcı İsrail'den Refah'a saldırı! Yüzbinlerce Filistinli ikamet ediyor
Giriş Tarihi: 06.05.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 15:06

SON DAKİKA! Katil Devlet 'Boşaltın' diyerek tehdit etmişti: Soykırımcı İsrail'den Refah'a saldırı! Yüzbinlerce Filistinli ikamet ediyor

Son dakika haberi... Katil İsrail ordusu Filistinlilere ölüm yağdırmaya devam ederken yeni hedefi ise 'Refah' bölgesi olarak belirledi. Gelen flaş bilgilere göre; İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusuna hava saldırıları düzenlediği bildirildi. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.

AA
SON DAKİKA! Katil Devlet ’Boşaltın’ diyerek tehdit etmişti: Soykırımcı İsrail’den Refah’a saldırı! Yüzbinlerce Filistinli ikamet ediyor

Son dakika haberi: Soykırımcı devlet İsrail dünyanın gözü önünde masum bir halka katliam uyguluyor. ABD başta olmak üzere Batı yönetimleri ise zalimliğe açık biçimde destek çıkıyor. Gelen yeni bilgilere göre; Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Refah'ın doğusuna hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

SON DAKİKA! Katil Devlet ’Boşaltın’ diyerek tehdit etmişti: Soykırımcı İsrail’den Refah’a saldırı! Yüzbinlerce Filistinli ikamet ediyor

Saldırılar nedeniyle bölgeden patlama seslerinin geldiği ve dumanların yükseldiği ifade edildi.

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SON DAKİKA! Katil Devlet ’Boşaltın’ diyerek tehdit etmişti: Soykırımcı İsrail’den Refah’a saldırı! Yüzbinlerce Filistinli ikamet ediyor

Resmi kaynaklar, saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

SON DAKİKA! Katil Devlet ’Boşaltın’ diyerek tehdit etmişti: Soykırımcı İsrail’den Refah’a saldırı! Yüzbinlerce Filistinli ikamet ediyor

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

SON DAKİKA! Katil Devlet ’Boşaltın’ diyerek tehdit etmişti: Soykırımcı İsrail’den Refah’a saldırı! Yüzbinlerce Filistinli ikamet ediyor

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yüzbinlerce Filistinli ikamet ediyordu.

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