Son dakika haberi: Kim Jong-un öldü iddiası sonrası uydu görüntüleri ortaya çıktı! Kim Jong-un öldü mü, sağlık durumu nasıl ve yerine kim geçecek?

Ameliyat olduğu söylentileri oldukça yayılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen Kim Jong Un sağlık durumu merak edilirken hakkında da çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Bu noktada, geçtiğimiz gece sosyal medyada dolaşan 'Kim Jong Un öldü' iddiası gündeme adeta bomba gibi düştü. Yaşanan bu gelişmenin üzerine, 'Kim Jong-Un öldü mü ve sağlık durumu nasıl?' sorusunun yanıtı dünden bu yana yoğun bir şekilde araştırılıyor. Öte yandan, Kuzey Kore liderinin biyografisi, hayatı ve ölmesi durumunda yerine kim geçeceği de merak edilen bir diğer olarak öne çıkıyor.

KİM JONG-UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Dün ortaya atılan iddianın ardından bugün de dünya basınında Kuzey Kore liderinin sağlık durumu hakkında çeşitli haberler yapıldı. Reuters, Kuzey Kore üzerine araştırmalar yapan Washington merkezli kurumun elindeki uydu görüntülerini paylaştı.

KİM JONG UN ÖLDÜ MÜ?

Öte yandan, Kuzey Kore devlet radyosu da Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ise kendisine yöneltilen 'Kim Jong-un öldü mü?' sorusuna şaşırtıcı bir cevap verdi.

İşte, son dakika haberinin detayları;