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Son dakika haberi: Kim Jong-un öldü iddiası sonrası uydu görüntüleri ortaya çıktı! Kim Jong-un öldü mü, sağlık durumu nasıl ve yerine kim geçecek?

Son günlerde sağlık durumu oldukça merak edilen lideri Kim Jong-un hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Geçtiğimiz gün ortaya atılan ' öldü' iddiaları gündeme adeta bomba gibi düştü. Öyle ki, ameliyat olduğu bilinen Kim'in corona virüs nedeni ile öldüğü de ileri sürülmüştü. Bu iddianın ardından, dünya basını Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında peşi sıra haberler yaptı. Bugün ise Reuters tarafından flaş uydu görüntüleri yayımlandı! Öte yandan, Kuzey Kore devlet radyosundan da Kim Jong-un'un son sağlık durumu hakkında açıklamalar yapıldı. Peki, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldü mü ve sağlık durumu nasıl? Kim Jong Un kimdir, kaç yaşında ve ölürse yerine kim geçecek? İşte, son dakika haberinin detayları ve Kuzey Kore liderinin sağlık durumu hakkındaki bilgiler...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 01:53 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 01:54
Son dakika haberi: Kim Jong-un öldü iddiası sonrası uydu görüntüleri ortaya çıktı! Kim Jong-un öldü mü, sağlık durumu nasıl ve yerine kim geçecek?

Ameliyat olduğu söylentileri oldukça yayılan lideri Kim Jong-un hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen sağlık durumu merak edilirken hakkında da çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Bu noktada, geçtiğimiz gece sosyal medyada dolaşan 'Kim Jong Un öldü' iddiası gündeme adeta bomba gibi düştü. Yaşanan bu gelişmenin üzerine, 'Kim Jong-Un öldü mü ve sağlık durumu nasıl?' sorusunun yanıtı dünden bu yana yoğun bir şekilde araştırılıyor. Öte yandan, Kuzey Kore liderinin biyografisi, hayatı ve ölmesi durumunda yerine kim geçeceği de merak edilen bir diğer olarak öne çıkıyor.

KİM JONG-UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Dün ortaya atılan iddianın ardından bugün de dünya basınında Kuzey Kore liderinin sağlık durumu hakkında çeşitli haberler yapıldı. Reuters, Kuzey Kore üzerine araştırmalar yapan Washington merkezli kurumun elindeki uydu görüntülerini paylaştı.

KİM JONG UN ÖLDÜ MÜ?

Öte yandan, Kuzey Kore devlet radyosu da Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ise kendisine yöneltilen 'Kim Jong-un öldü mü?' sorusuna şaşırtıcı bir cevap verdi.

İşte, son dakika haberinin detayları;

Son dakika haberi: Kim Jong-un öldü iddiası sonrası uydu görüntüleri ortaya çıktı! Kim Jong-un öldü mü, sağlık durumu nasıl ve yerine kim geçecek?

ABD basınında çıkan haberlere göre, Çin Komünist Partisi Uluslararası İrtibat Dairesi'nin üst düzey bir yetkilisi liderliğindeki doktor heyeti perşembe günü 'ye gitmek üzere Pekin'den ayrıldı.

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Son dakika haberi: Kim Jong-un öldü iddiası sonrası uydu görüntüleri ortaya çıktı! Kim Jong-un öldü mü, sağlık durumu nasıl ve yerine kim geçecek?

Uluslararası İrtibat Dairesi ve Çin Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Son dakika haberi: Kim Jong-un öldü iddiası sonrası uydu görüntüleri ortaya çıktı! Kim Jong-un öldü mü, sağlık durumu nasıl ve yerine kim geçecek?

İdialar ilk olarak, ülkenin en önemli günlerinden biri olan Kim'in büyükbabasının doğum gününün kutlamasını 15 Nisan'da kaçırması üzerine ortaya çıkmıştı.

Son dakika haberi: Kim Jong-un öldü iddiası sonrası uydu görüntüleri ortaya çıktı! Kim Jong-un öldü mü, sağlık durumu nasıl ve yerine kim geçecek?

Güney Kore merkezli gazete Daily NK ise Kim'in 12 Nisan'da bir kardiyovasküler sistem bozukluğu sonucu ameliyata aldığını bildirmişti.

Son dakika haberi: Kim Jong-un öldü iddiası sonrası uydu görüntüleri ortaya çıktı! Kim Jong-un öldü mü, sağlık durumu nasıl ve yerine kim geçecek?

Bu iddiaların ardından Reuters, üzerine araştırmalar yapan Washington merkezli kurumun elindeki uydu görüntülerini paylaştı.

Son dakika haberi: Kim Jong-un öldü iddiası sonrası uydu görüntüleri ortaya çıktı! Kim Jong-un öldü mü, sağlık durumu nasıl ve yerine kim geçecek?

CNN'e konuşan Güney Koreli bir kaynak, ülkenin önde gelen liderlerinin Kim'in sağlık durumu hakkındaki raporlardan çok haberdar olduklarını ancak Daily NK tarafından yayınlanan ayrıntıları bağımsız olarak doğrulayamadıklarını söylemiş ancak bir henüz anormallik görmediklerini, daha fazla bilgi beklediklerini açıklamıştı.

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