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Son dakika: 'Kim Jong yaşıyor' haberinin ardından ilk gerilim! Sınırdan ateş açıldı

'den yeni bir son dakika haberi! Dünya günlerdir Kuzey Kore'den gelecek haberlere kilitlenmişti. Kuzey Kore'nin ilginç lideri Kim Jon-Un'un öldüğü iddiası bir süredir büyük bir merakla takip ediliyordu. Bu iddia sonunda Kuzey Kore tarafından servis edilen fotoğraflarla yalanlandı. Öte yandan tam da Kim Jong yaşıyor bilgisi gelir gelmez yeni bir gerginliğin fitili ateşlendi. Kuzey Kore ve sınırında tarafların birbirine karşılıklı ateş açtığı bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 07.41'de Kuzey Kore tarafından Güney Kore sınırındaki bir askeri karakola birkaç el ateş edildiği kaydedildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 07:30 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 07:35
Son dakika: 'Kim Jong yaşıyor' haberinin ardından ilk gerilim! Sınırdan ateş açıldı

ve sınırında tarafların birbirine karşılıklı ateş açtığı bildirildi.

Son dakika: 'Kim Jong yaşıyor' haberinin ardından ilk gerilim! Sınırdan ateş açıldı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 07.41'de tarafından Güney Kore sınırındaki bir askeri karakola birkaç el ateş edildiği kaydedildi.

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Son dakika: 'Kim Jong yaşıyor' haberinin ardından ilk gerilim! Sınırdan ateş açıldı

Kısa süre sonra askerlerinin karşı tarafa iki el ateş açarak 'ye misilleme yaptığı belirtilen açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği bilgisi verildi.

Son dakika: 'Kim Jong yaşıyor' haberinin ardından ilk gerilim! Sınırdan ateş açıldı

Askeri yetkililer, 'nin hangi sebeple 'ye ateş açtığını bilmediklerini ve olayın sebeplerinin araştırıldığını açıkladı.

Son dakika: 'Kim Jong yaşıyor' haberinin ardından ilk gerilim! Sınırdan ateş açıldı

Öte yandan gündem bir süredir liderinin öldüğü haberleriyle çalkalanıyordu.

Son dakika: 'Kim Jong yaşıyor' haberinin ardından ilk gerilim! Sınırdan ateş açıldı

Gelen son dakika haberlerine göre; medyasından Kim Jong-un için bomba iddia geldi. Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen ve öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri, 20 gün sonra ilk kez ortaya çıktı.

Son dakika: 'Kim Jong yaşıyor' haberinin ardından ilk gerilim! Sınırdan ateş açıldı

Ülke basınında çıkan haberlere göre; 'nin 36 yaşındaki lideri Kim Jong-un, ülkede kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle Suncheon şehrinde düzenlenen bir gübre fabrikasının açılış törenine katılarak hakkındaki iddiaları yalanlamış oldu.

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