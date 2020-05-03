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Son dakika: 'Kim Jong yaşıyor' haberinin ardından ilk gerilim! Sınırdan ateş açıldı
Kuzey Kore'den yeni bir son dakika haberi! Dünya günlerdir Kuzey Kore'den gelecek haberlere kilitlenmişti. Kuzey Kore'nin ilginç lideri Kim Jon-Un'un öldüğü iddiası bir süredir büyük bir merakla takip ediliyordu. Bu iddia sonunda Kuzey Kore tarafından servis edilen fotoğraflarla yalanlandı. Öte yandan tam da Kim Jong yaşıyor bilgisi gelir gelmez yeni bir gerginliğin fitili ateşlendi. Kuzey Kore ve Güney Kore sınırında tarafların birbirine karşılıklı ateş açtığı bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 07.41'de Kuzey Kore tarafından Güney Kore sınırındaki bir askeri karakola birkaç el ateş edildiği kaydedildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 03.05.2020
07:30
Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
07:35
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