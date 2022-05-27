Son dakika| Kinder çikolataya Salmonella nasıl bulaştı? Üretici firma ilk kez açıkladı

Kinder çikolatalarında ortaya çıkan Salmonella virüsü nedenitle çok sayıda çocuk zehirlenmişti. Avrupa'yı alarma geçiren salmonella skandalı ile ilgili üretici firma ilk kez açıklama yaptı. Salmonella çikolatalara nasıl bulaştı? İşte detaylar...