Giriş Tarihi: 27.05.2022 22:05
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
22:05
Son dakika| Kinder çikolataya Salmonella nasıl bulaştı? Üretici firma ilk kez açıkladı
Kinder çikolatalarında görülen salmonella virüsü Avrupa'yı alarma geçirmiş, çok sayıda ülkeden toplatılma kararı çıkmıştı. Kinder'de yaşanan bu skandalın ardından üretici firmadan ilk açıklama geldi. İshal, mide bulantısı, kusma ve ateş şikayetleri gibi semptomlar ile kendini gösteren salmonella Kinder'e nasıl bulaştı? İşte son dakika haberinin detayları...