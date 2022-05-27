Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika| Kinder çikolataya Salmonella nasıl bulaştı? Üretici firma ilk kez açıkladı
Giriş Tarihi: 27.05.2022 22:05 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 22:05

Son dakika| Kinder çikolataya Salmonella nasıl bulaştı? Üretici firma ilk kez açıkladı

Kinder çikolatalarında görülen salmonella virüsü Avrupa'yı alarma geçirmiş, çok sayıda ülkeden toplatılma kararı çıkmıştı. Kinder'de yaşanan bu skandalın ardından üretici firmadan ilk açıklama geldi. İshal, mide bulantısı, kusma ve ateş şikayetleri gibi semptomlar ile kendini gösteren salmonella Kinder'e nasıl bulaştı? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika| Kinder çikolataya Salmonella nasıl bulaştı? Üretici firma ilk kez açıkladı

Kinder çikolatalarında ortaya çıkan Salmonella virüsü nedenitle çok sayıda çocuk zehirlenmişti. Avrupa'yı alarma geçiren salmonella skandalı ile ilgili üretici firma ilk kez açıklama yaptı. Salmonella çikolatalara nasıl bulaştı? İşte detaylar...

Son dakika| Kinder çikolataya Salmonella nasıl bulaştı? Üretici firma ilk kez açıkladı

Salmonella virüsü tespit edilen Kinder çikolatalarının üreticisi Ferrero'nun Fransa'daki Genel Müdürü Nicolas Neykov, sağlık skandalının başlamasından bu yana ilk kez konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika| Kinder çikolataya Salmonella nasıl bulaştı? Üretici firma ilk kez açıkladı

Fransız Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamasında, virüsün ortaya çıktığı Belçika'daki Arlon fabrikasına nasıl girdiğini tespit ettiklerini söyleyen Nicolas Neykov, yapılan incelemede, bulaşın fabrikadaki süt yağı tankında bulunan bir filtreden kaynaklandığını belirtti:

Son dakika| Kinder çikolataya Salmonella nasıl bulaştı? Üretici firma ilk kez açıkladı

NASIL BULAŞTI?

"Virüs oraya ya daha önce virüs bulaşmış ham maddeler aracılığıyla ulaştı ya da çalışanlar tarafından bulaştırıldı."

Son dakika| Kinder çikolataya Salmonella nasıl bulaştı? Üretici firma ilk kez açıkladı

"Fabrikayı kapatmıştık, testler negatif çıkınca yeniden açtık"

SON DAKİKA