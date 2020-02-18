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  • Son dakika: Koronavirüsle mücadele eden doktor hayatını kaybetti

Son dakika: Koronavirüsle mücadele eden doktor hayatını kaybetti

Korona virüsü can almaya devam ediyor. 'de yeni tip hastalarının tedavi edildiği merkezlerden biri olan Wuchang Hastanesinin yöneticisi, virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kovid-19 (Koronavirüs) adeta bir korku çemberi gibi dünyayı sarıyor. Ne yazık ki her geçen gün kötü haberler gelmeye devam ediyor. Özellikle Uzakdoğu şu anda endişenin merkezinde. Son gelen rakamlar da insanlardaki endişenin haklılığını gösterecek nitelikte. Virüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen verilere göre, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 73 bini geçti.

Giriş Tarihi: 18.02.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 12:47
Son dakika: Koronavirüsle mücadele eden doktor hayatını kaybetti

geçtiğimiz hafta ölümcül Koronavirüsünün yüzlerce sağlık görevlisine bulaştığı ve 6'sının yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Son dakika: Koronavirüsle mücadele eden doktor hayatını kaybetti

bu sabah gelen son dakika haberiyle yıkıldı. Ölümcül Koronavirüsü ile mücadelede kilit isim olan ve üst düzey bir çaba gösteren Wuhan hastanesi başhekimi Dr. Liu Zhimming de virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Son dakika: Koronavirüsle mücadele eden doktor hayatını kaybetti

KARANTİNADA EN ÖNEMLİ GÖREV ONDAYDI
Dr. Liu Zhimming virüsün doğduğu yer olan Wuhan'daki Wuchang hastanesinde başhekimlik görevini yürütüyordu.

Son dakika: Koronavirüsle mücadele eden doktor hayatını kaybetti

Dr. Liu Zhimming'in başhekimi olduğu hastane, virüsün merkez üssü Wuhan'da karantina alanında en önemli görevi üstlenmiş durumdaydı.

Son dakika: Koronavirüsle mücadele eden doktor hayatını kaybetti

Zhimming'in kaybı halkını derinden sarstı ve virüsün ne denli tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Son dakika: Koronavirüsle mücadele eden doktor hayatını kaybetti

KORKULAN OLDU, VİRÜS YÜZÜNÜ DOKTORLARA ÇEVİRDİ
Ayrıca, Hubei eyaletindeki Ezhou şehri tıbbı hastanesinin eski müdürü Xu Depu'nun da geçen hafta pPerşembe günü virüsten öldüğü teyit edilmişti.

Son dakika: Koronavirüsle mücadele eden doktor hayatını kaybetti

Virüse bağlı semptomlar nedeniyle, dün yaşanan 93 ölümün ardından toplam ölü sayısı bin 868'e yükseldi. Virüs dünya genelinde 72 bin 436 kişiye bulaşmış durumda...

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