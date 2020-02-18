Son dakika: Koronavirüsle mücadele eden doktor hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüsle mücadele eden doktor hayatını kaybetti
Korona virüsü can almaya devam ediyor. Çin'de yeni tip Koronavirüs hastalarının tedavi edildiği merkezlerden biri olan Wuchang Hastanesinin yöneticisi, virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kovid-19 (Koronavirüs) adeta bir korku çemberi gibi dünyayı sarıyor. Ne yazık ki her geçen gün kötü haberler gelmeye devam ediyor. Özellikle Uzakdoğu şu anda endişenin merkezinde. Son gelen rakamlar da insanlardaki endişenin haklılığını gösterecek nitelikte. Virüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen verilere göre, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 73 bini geçti.
Giriş Tarihi: 18.02.2020
12:37
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
12:47
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