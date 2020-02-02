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Son dakika! nedeniyle dışında ilk kez biri öldü

Dünyayı uzun süredir korku ve endişeye sürükleyen Koronavirüsüne dair çok kötü bir son dakika haberi geldi! İlk kez dışında bir ülkede nedeniyle ölüm gerçekleşti. Bu haber korkunun giderek yayılmasına neden oldu. Kötü haberin adresi ise Filipinler! Dünya Sağlık Örgütü Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, yaptığı açıklamada, geçen hafta başkent Manila'da öksürük ve boğaz ağrısından şikayetiyle doktora giden ve yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs teşhisi konulan 44 yaşındaki birinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte son detaylar!

Giriş Tarihi: 02.02.2020 07:34 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 08:10
Son dakika! Koronavirüsü nedeniyle Çin dışında ilk kez biri öldü

Ne yazık ki hakkında kötü haberler gelmeye devam ediyor. Bu kez haberin merkezi değil Filipinler. Filipinler'de bir Koronavirüsü ölüm haberi geldi. Bu da durumun ciddiyetini tekrar gözler önüne serdi.

Son dakika! Koronavirüsü nedeniyle Çin dışında ilk kez biri öldü

Filipinler'deki koronavirüsten ölen kişinin, 'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi.

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Son dakika! Koronavirüsü nedeniyle Çin dışında ilk kez biri öldü

'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle (2019-nCoV) can kaybı 304'e, hastalık tespit edilen kişi sayısı 14 bin 380'e yükseldi.

Son dakika! Koronavirüsü nedeniyle Çin dışında ilk kez biri öldü

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, (NHC) ülke geneline yayılan Hubey eyaleti merkezli 2019-nCoV salgınında ölü sayısı 304'e, salgından etkilenenlerin sayısı ise 2 bin 110'unun durumu ağır olmak üzere 14 bin 380'e çıktı.

Bununla birlikte salgından etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı 19 bin 544 olurken, enfekte vakalarla temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahade altına alınanların sayısı 137 bin 594 kişiye ulaştı. Ayrıca bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 328'e çıktı.

Son dakika! Koronavirüsü nedeniyle Çin dışında ilk kez biri öldü

NHC ayrıca salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cesetlerinin hastanenin yakın yerlerinde krematoryum alanlarında yakılacağını da duyurdu.

anakarası dışında virüs tespit edilen kişi sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 14, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 7'ye çıktı.

Son dakika! Koronavirüsü nedeniyle Çin dışında ilk kez biri öldü

Son 24 saatte 45 can kaybı, 2 binden fazla yeni vaka tespiti

NHC ayrıca son 24 saatte salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 45, virüs tespit edilen yeni vaka sayısının ise 2 bin 590 arttığını bildirdi.

Son dakika! Koronavirüsü nedeniyle Çin dışında ilk kez biri öldü

Ülke genelindeki toplam can kaybının 294'ü koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, eyaletteki kesinleşen koronavirüs vakası ise 9 bin 74 olarak açıklandı.

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