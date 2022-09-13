Giriş Tarihi: 13.09.2022 14:12
Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
14:58
Son dakika: Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine 3 ülke davet edilmedi
Son dakika haberleri: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül tarihinde yaz tatilini geçirdiği Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti. İngiltere Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan yapılan açıklamada, 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze törenine Rusya, Belarus ve Myanmar'ın davet edilmediği ifade edildi. 96 yaşında yaşamını yitiren Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenin 500 üst düzey yetkilinin katılması bekleniyor.