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Haberler Galeri Son dakika: Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine 3 ülke davet edilmedi
Giriş Tarihi: 13.09.2022 14:12 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 14:58

Son dakika: Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine 3 ülke davet edilmedi

Son dakika haberleri: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül tarihinde yaz tatilini geçirdiği Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti. İngiltere Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan yapılan açıklamada, 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze törenine Rusya, Belarus ve Myanmar'ın davet edilmediği ifade edildi. 96 yaşında yaşamını yitiren Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenin 500 üst düzey yetkilinin katılması bekleniyor.

AA
Son dakika: Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze törenine 3 ülke davet edilmedi

Son dakika haberleri: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze törenine, Rusya, Belarus ve Myanmar'ın davet edilmediği, İran'a ise büyükelçi düzeyinde davet gönderildiği bildirildi.

Son dakika: Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze törenine 3 ülke davet edilmedi

İngiliz Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan kaynakların ulusal haber ajansı PA Media'ya verdiği bilgiye göre, Kraliçe'nin cenaze törenine katılım için Rusya, Belarus ve Myanmar'a davet gönderilmedi, İran ise büyükelçi düzeyinde davet edildi.

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Son dakika: Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze törenine 3 ülke davet edilmedi

500 ÜST DÜZEY YETKİLİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi'nin cenaze törenine, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 500 üst düzey yetkilinin katılması öngörülüyor.

Son dakika: Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze törenine 3 ülke davet edilmedi

RESMİ PROTOKOLÜN NASIL YAPILACAĞINA DAİR MESAJ GÖNDERİLDİ

İnternet sitesi Politico'nun haberine göre, 8 Eylül Perşembe günü hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreni için İngiltere'nin büyükelçiliklerine İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından hafta sonunda resmi protokolün nasıl yapılacağına dair mesaj gönderildi.

Son dakika: Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze törenine 3 ülke davet edilmedi

Mesajda, Westminster Abbey Kilisesi'ndeki törenin aşırı kalabalık olacağı, törene katılacak devlet veya hükümet başkanlarının sadece kendilerine ve eşleri gibi yanlarında bulunacak bir kişiye yer ayrılacağı belirtildi.

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