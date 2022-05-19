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Haberler Galeri SON DAKİKA | Maymun çiçeği alarmı: Avrupa ve Amerika'da yayılıyor: İşte maymun çiçeği virüsü belirtileri...
Giriş Tarihi: 19.05.2022 14:20 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 14:20

SON DAKİKA | Maymun çiçeği alarmı: Avrupa ve Amerika'da yayılıyor: İşte maymun çiçeği virüsü belirtileri...

Son dakika haberi... Maymun çiçeği virüsü Avruoa'nın ardından Amerika'nın da kabusu oldu. İngiltere'de vaka sayıları hızla artan maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşıyor? Maymun çiçeği belirtileri neler? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Maymun çiçeği alarmı: Avrupa ve Amerika’da yayılıyor: İşte maymun çiçeği virüsü belirtileri...

Dünya koronavirüs salgınının etkilerinden kurtulmaya başlamışken bir salgın daha ortaya çıktı. İngiltere'de vaka sayıları hızla artan maymun çiçeği hastalığı ABD'ye de sıçradı. Peki Maymun çiçeği hastalığı nedir, Belirtileri nelerdir? İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili bilinmesi gerekenler...

SON DAKİKA | Maymun çiçeği alarmı: Avrupa ve Amerika’da yayılıyor: İşte maymun çiçeği virüsü belirtileri...

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yeni vakalardan birinin başkent Londra'da, diğerinin ise ülkenin güney doğusunda tespit edildiğini, vaka sayısının 9'a yükseldiğini kaydetti.

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SON DAKİKA | Maymun çiçeği alarmı: Avrupa ve Amerika’da yayılıyor: İşte maymun çiçeği virüsü belirtileri...

NASIL BULAŞTI?

Ajans, son maymun çiçeği virüsü vakalarının ağırlıklı olarak eşcinsel ve biseksüel bireyler arasında olduğunu belirterek yeni vakaların daha önce teyit edilmişlerle bağlantısı olmadığı bilgisini paylaştı.

SON DAKİKA | Maymun çiçeği alarmı: Avrupa ve Amerika’da yayılıyor: İşte maymun çiçeği virüsü belirtileri...

AVRUPA'DA ALARM VERİLDİ

İspanya ve Portekiz'de de Sağlık Bakanlıkları, maymun çiçeği virüsü vakalarına karşı alarma geçti. Orta ve Batı Afrika'da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeğinin, İspanya'nın başkenti Madrid'de 8, Portekiz'in başkenti Lizbon'da da 5 kişide tespit edildiği açıklandı.

SON DAKİKA | Maymun çiçeği alarmı: Avrupa ve Amerika’da yayılıyor: İşte maymun çiçeği virüsü belirtileri...

Virüsün Avrupa'da ilk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de bir kişide görüldüğü doğrulanmış, ardından 17 Mayıs'ta Portekiz'de 5 kişide bu virüsün görüldüğü, 15 kişinin de şüpheli durumda gözetim altına alındığı belirtilmişti.

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