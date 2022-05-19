Dünya koronavirüs salgınının etkilerinden kurtulmaya başlamışken bir salgın daha ortaya çıktı. İngiltere'de vaka sayıları hızla artan maymun çiçeği hastalığı ABD'ye de sıçradı. Peki Maymun çiçeği hastalığı nedir, Belirtileri nelerdir? İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili bilinmesi gerekenler... İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yeni vakalardan birinin başkent Londra'da, diğerinin ise ülkenin güney doğusunda tespit edildiğini, vaka sayısının 9'a yükseldiğini kaydetti. NASIL BULAŞTI? Ajans, son maymun çiçeği virüsü vakalarının ağırlıklı olarak eşcinsel ve biseksüel bireyler arasında olduğunu belirterek yeni vakaların daha önce teyit edilmişlerle bağlantısı olmadığı bilgisini paylaştı. AVRUPA'DA ALARM VERİLDİ İspanya ve Portekiz'de de Sağlık Bakanlıkları, maymun çiçeği virüsü vakalarına karşı alarma geçti. Orta ve Batı Afrika'da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeğinin, İspanya'nın başkenti Madrid'de 8, Portekiz'in başkenti Lizbon'da da 5 kişide tespit edildiği açıklandı. Virüsün Avrupa'da ilk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de bir kişide görüldüğü doğrulanmış, ardından 17 Mayıs'ta Portekiz'de 5 kişide bu virüsün görüldüğü, 15 kişinin de şüpheli durumda gözetim altına alındığı belirtilmişti. ABD'YE DE SIÇRADI ABD'de, 2022 yılının ilk 'maymun çiçeği' (monkeypox) virüsünden kaynaklı ilk vakanın Massachusetts eyaletinde görüldüğü açıklandı. Massachusetts Halk Sağlığı Departmanı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yakın zamanda Kanada'ya seyahat eden bir erkekte maymun çiçeği virüsü tespit ettiklerini doğruladı. Kurum yetkilileri, temaslı takibi yapmak için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve ilgili yerel sağlık kuruluşlarıyla çalıştığını, 'hastaneye kaldırılan söz konusu kişinin durumunun iyi olduğunu ve vakanın halk için herhangi bir risk oluşturmadığını' ifade etti. O YERLERE DİKKAT! Virüsün insanlar arasında kolayca yayılmadığı ancak virüs bulaşmış yatak takımları ve giysiler gibi nesnelerle temas durumunda veya virüslü kişiyle uzun süre yakın temas halinde solunum yoluyla bulaşmanın gerçekleşebileceği bildirildi. ABD'de bu yıl daha önce hiçbir 'maymun çiçeği' vakası görülmezken 2021'de Texas ve Maryland'den Nijerya'ya seyahat etmiş 2 kişide vaka tespit edildiği kaydedilmişti. MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NELER? Deride döküntü ve kabarıklıklar, ateş, sırt ve kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri en yaygın belirtiler olarak biliniyor.