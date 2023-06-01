Giriş Tarihi: 01.06.2023 09:41
Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
09:41
Son dakika! NATO'dan Ankara'ya kritik ziyaret: Gündemde İsveç var...
Son dakika... Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO ittfakına üye olmak isteyen İsveç, Türkiye'nin vetosuna takılmıştı. Terör örgütleri ile arasına mesafe koyması beklenen İsveç'in üyelik süreci tüm dünyanın gündeminde... Edinilen son dakika habere göre; NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç'in NATO üyeliğini görüşmek üzere yakında Ankara'ya gideceğini söyledi.