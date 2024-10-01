Giriş Tarihi: 01.10.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
19:14
SON DAKİKA | Orta Doğu adım adım kaos planı! ABD, "Balistik füze hazırlığı var" diyerek İran'ı hedef gösterdi
Son dakika haberleri... Katil İsrail ve katliam ortağı ABD, Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirmek için her yolu deniyor. Gazze'de soykırım yapan İsrail, bu kez Lübnan'a karadan ve havadan saldırıyor. İsrail'in bir sonraki hedefinin hangi ülke olacağına yönelik tartışmalar sürerken ABD'den dikkat çeken bir İran çıkışı geldi. ABD'li üst düzey bir yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip." ifadesini kullandı.