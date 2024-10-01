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Giriş Tarihi: 01.10.2024 18:52 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 19:14

SON DAKİKA | Orta Doğu adım adım kaos planı! ABD, "Balistik füze hazırlığı var" diyerek İran'ı hedef gösterdi

Son dakika haberleri... Katil İsrail ve katliam ortağı ABD, Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirmek için her yolu deniyor. Gazze'de soykırım yapan İsrail, bu kez Lübnan'a karadan ve havadan saldırıyor. İsrail'in bir sonraki hedefinin hangi ülke olacağına yönelik tartışmalar sürerken ABD'den dikkat çeken bir İran çıkışı geldi. ABD'li üst düzey bir yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip." ifadesini kullandı.

AA
SON DAKİKA | Orta Doğu adım adım kaos planı! ABD, Balistik füze hazırlığı var diyerek İran’ı hedef gösterdi

İsrail güçleri, savaşı bölgeye yaymak için yeni katliam planlarını hazırlıyor. Katliam ortağı ABD ise, İsrail'e tam desteğini sürdürürken hedef göstermekten de geri kalmıyor.

SON DAKİKA | Orta Doğu adım adım kaos planı! ABD, Balistik füze hazırlığı var diyerek İran’ı hedef gösterdi

"İRAN İÇİN AĞIR SONUÇLAR DOĞURUR"

Adının açıklanmasını istemeyen kıdemli Beyaz Saray yetkilisi, İsrail-Lübnan gerilimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'li yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip. İsrail'i bu saldırıya karşı savunmak için savunma hazırlıklarında aktif şekilde destekliyoruz. İran'dan İsrail'e yönelik doğrudan bir askeri saldırı, İran için ağır sonuçlar doğuracaktır." dedi.

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SON DAKİKA | Orta Doğu adım adım kaos planı! ABD, Balistik füze hazırlığı var diyerek İran’ı hedef gösterdi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Adraee, "Kısa bir süre önce ABD'deki ortaklarımız bize, İran'ın yakın zamanda İsrail'e füze fırlatma hazırlığı içinde olduğunu gözlemlediklerini bildirdi." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA | Orta Doğu adım adım kaos planı! ABD, Balistik füze hazırlığı var diyerek İran’ı hedef gösterdi

İsrail ordusunun hazır durumda olduğunu savunan Adraee, İran'dan yapılması muhtemel saldırılarla "daha önce olduğu gibi mücadele edebileceklerini" kaydetti.

SON DAKİKA | Orta Doğu adım adım kaos planı! ABD, Balistik füze hazırlığı var diyerek İran’ı hedef gösterdi

İRAN 13 NİSAN'DA İSRAİL'E FÜZEL SALDIRISI BAŞLATMIŞTI

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

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