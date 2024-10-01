SON DAKİKA | Orta Doğu adım adım kaos planı! ABD, "Balistik füze hazırlığı var" diyerek İran'ı hedef gösterdi

"İRAN İÇİN AĞIR SONUÇLAR DOĞURUR"

Adının açıklanmasını istemeyen kıdemli Beyaz Saray yetkilisi, İsrail-Lübnan gerilimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'li yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip. İsrail'i bu saldırıya karşı savunmak için savunma hazırlıklarında aktif şekilde destekliyoruz. İran'dan İsrail'e yönelik doğrudan bir askeri saldırı, İran için ağır sonuçlar doğuracaktır." dedi.