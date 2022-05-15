Giriş Tarihi: 15.05.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 13:51

Son dakika | Gerginlik tırmanıyor! Rusya "vururuz" demişti; Finlandiya'dan NATO kararı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle daha önce gündemde olmayan NATO'ya girme meselesi son zamanlarda İsveç ve Finlandiya'nın gündemini oldukça meşgul ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İsveç'in NATO'ya girmek için başvuru yapacağını söylemesinin üzerine bu defa da Finlandiya'dan Rusya ile gerilimi daha da tırmandıracak bir açıklama geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı NATO'ya resmen başvuracaklarını açıkladı. Niinisto öte yandan NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği sorunlar hakkında Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.