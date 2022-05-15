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Haberler Galeri Son dakika | Gerginlik tırmanıyor! Rusya "vururuz" demişti; Finlandiya'dan NATO kararı
Giriş Tarihi: 15.05.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 13:51

Son dakika | Gerginlik tırmanıyor! Rusya "vururuz" demişti; Finlandiya'dan NATO kararı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle daha önce gündemde olmayan NATO'ya girme meselesi son zamanlarda İsveç ve Finlandiya'nın gündemini oldukça meşgul ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İsveç'in NATO'ya girmek için başvuru yapacağını söylemesinin üzerine bu defa da Finlandiya'dan Rusya ile gerilimi daha da tırmandıracak bir açıklama geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı NATO'ya resmen başvuracaklarını açıkladı. Niinisto öte yandan NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği sorunlar hakkında Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Son dakika | Gerginlik tırmanıyor! Rusya vururuz demişti; Finlandiya’dan NATO kararı

Ukrayna'da savaş neredeyse 3 aydır devam ediyor. Rusya gerçekleştirdiği 'özel askeri harekatın' gerekçelerinden biri olarak NATO'yu gösteriyor. Öte yandan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme durumları Rusya tarafından tepkiyle karşılandı.

Son dakika | Gerginlik tırmanıyor! Rusya vururuz demişti; Finlandiya’dan NATO kararı

Geçtiğimiz günlerde İsveç'in NATO kararının ardından bir son dakika açıklaması da Finlandiya'dan geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı NATO'ya resmen başvuracaklarını açıkladı.

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Son dakika | Gerginlik tırmanıyor! Rusya vururuz demişti; Finlandiya’dan NATO kararı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuracağını söyleyerek, "Bu güvenliğimizi en yüksek seviyeye çıkaracak" dedi.

Son dakika | Gerginlik tırmanıyor! Rusya vururuz demişti; Finlandiya’dan NATO kararı

Öte yandan Rusya, Finlandiya ve İsveç'in NATO kararına ciddi tepki gösteriyor. Rusya, NATO'ya girilmesi üzerine "Vururuz" diyerek gözdağı vermişti.

Son dakika | Gerginlik tırmanıyor! Rusya vururuz demişti; Finlandiya’dan NATO kararı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, "NATO, Rusya sınırına yakın noktalara nükleer güç ve altyapı konuşlandırırsa Moskova gereken önlemleri alır" demişti.

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