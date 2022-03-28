SON DAKİKA: SABAH, ABD’nin Polonya’daki patriotlarını görüntüledi! Namlular Ukrayna’ya çevrili...

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı 1 ayı geride bırakırken, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'ya desteği sürüyor. Ukrayna'nın sınır komşusu Polonya saldırılar nedeniyle en terdirgin ülke pozisyonunda bulunuyor. Rusya'nın kendisine de olası bir saldırı yapmasından endişelenen Polonya, ABD ve NATO müttefiklerinden koruma kalkanı talep ediyor. Bu doğrultuda NATO'nun binlerce askeri ve savaş uçağı bölgeye konuşlandırıldı. ABD, Polonya'yı olası bir saldırıdan korumak için onlarca patriot gönderdi. SABAH, ABD'nin gönderdiği patriotları yerinde görüntüledi. Kurulumu tamamlanan patriotların namluları Ukrayna'ya çevrili...