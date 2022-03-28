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Haberler Galeri SON DAKİKA: SABAH, ABD'nin Polonya'daki patriotlarını görüntüledi! Namlular Ukrayna'ya çevrili...
Giriş Tarihi: 28.03.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 09:33

SON DAKİKA: SABAH, ABD'nin Polonya'daki patriotlarını görüntüledi! Namlular Ukrayna'ya çevrili...

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı 1 ayı geride bırakırken, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'ya desteği sürüyor. Ukrayna'nın sınır komşusu Polonya saldırılar nedeniyle en terdirgin ülke pozisyonunda bulunuyor. Rusya'nın kendisine de olası bir saldırı yapmasından endişelenen Polonya, ABD ve NATO müttefiklerinden koruma kalkanı talep ediyor. Bu doğrultuda NATO'nun binlerce askeri ve savaş uçağı bölgeye konuşlandırıldı. ABD, Polonya'yı olası bir saldırıdan korumak için onlarca patriot gönderdi. SABAH, ABD'nin gönderdiği patriotları yerinde görüntüledi. Kurulumu tamamlanan patriotların namluları Ukrayna'ya çevrili...

MEVLÜT HASGÜL
SON DAKİKA: SABAH, ABD’nin Polonya’daki patriotlarını görüntüledi! Namlular Ukrayna’ya çevrili...

Birçok ülke Ukrayna'ya desteklerini açıklarken, en somut adımı ABD attı. ABD'nin Ukrayna için Polonya'ya gönderdiği ve kurulumu gerçekleştirilen Patriotları SABAH yerinde görüntüledi. Küçük bir orduyla beraber Polonya-Ukrayna sınırına 80 kilometre uzaklıkta kurulu halde duran Patriotların yanında ise küçük bir ABD ordusu duruyor. SABAH, Ukrayna sınırına yakın kurulan Patriotları ve küçük orduyu görüntüledi.

SON DAKİKA: SABAH, ABD’nin Polonya’daki patriotlarını görüntüledi! Namlular Ukrayna’ya çevrili...

LVİV RUSYA'NIN HEDEFİNDE

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları şiddetini arttırarak devam ediyor. Şehirlerde açılan koridorlarla insanlar evlerini terk etmek zorunda kalırken, ülkeyi terk eden Ukraynalıların sayısı 4 milyona yaklaştı. Ukrayna'nın doğusunu terk edenlerin ilk tercihi ise "güvenli kent" adını verdikleri Lviv oluyor. Lviv merkez ise, son 24 saat içerisinde Rusya ordusu tarafından yapılan hava saldırılarının hedefi oldu. Savunma hazırlıkları haftalar öncesinden başlayan şehirde tarihi kilise ve heykellerin camları kapatılırken, birçok tarihi sığınakta yeniden gün yüzüne çıkmıştı.

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SON DAKİKA: SABAH, ABD’nin Polonya’daki patriotlarını görüntüledi! Namlular Ukrayna’ya çevrili...

LVİV İLE POLONYA ARASI 70 KM

Bu saldırılar olurken ABD Başkanı Joe Biden'ın PolonyaUkrayna sınırına 70 kilometre uzaklıkta olması dikkatleri çekerken, Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, "Bugünkü saldırılar şunu demek istedi. 'Merhaba Başkan Biden'. Çünkü şu an kendisi Polonya'da. Lviv, Polonya sınırından sadece 70 kilometre uzaklıkta. Dünya artık bunu anlamak zorunda. Tehlike çok ciddi" açıklamasında bulundu. Bütün bu saldırıların yanı sıra, dünya genelinde birçok ülke Ukrayna'ya desteğini açıkladı.

SON DAKİKA: SABAH, ABD’nin Polonya’daki patriotlarını görüntüledi! Namlular Ukrayna’ya çevrili...

Kimi ülkeler insani yardım kimileri ise askeri envanter desteği verdi. Ancak bu desteklerin en somut olanını SABAH yerinde görüntüledi. ABD'ye ait uçaksavar füzeleri "Patriot" Ukrayna sınırına 80 kilometre uzaklıkta bulunan şehrin havalimanında kurulu bir şekilde görüldü. Namluları Ukrayna sınırına dönük olan Patriotlarla beraber ABD'nin Polonya'ya küçük bir ordu göndermiş olması da dikkat çekti. SABAH, Patriotların kurulumunun yapıldığı ve küçük ordunun konumlandırıldığı askeri tesisi görüntüledi.

SON DAKİKA: SABAH, ABD’nin Polonya’daki patriotlarını görüntüledi! Namlular Ukrayna’ya çevrili...

"TEHLİKE ÇOK CİDDİ"

Saldırıların devam etmesiyle insanlar açılan koridorlar aracılığıyla Ukrayna'nın batısına doğru giderek Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Buraya doğru yola çıkanların en çok tercih ettiği şehir ise Lviv.

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