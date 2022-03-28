SON DAKİKA: SABAH, ABD’nin Polonya’daki patriotlarını görüntüledi! Namlular Ukrayna’ya çevrili...

Kimi ülkeler insani yardım kimileri ise askeri envanter desteği verdi. Ancak bu desteklerin en somut olanını SABAH yerinde görüntüledi. ABD'ye ait uçaksavar füzeleri "Patriot" Ukrayna sınırına 80 kilometre uzaklıkta bulunan şehrin havalimanında kurulu bir şekilde görüldü. Namluları Ukrayna sınırına dönük olan Patriotlarla beraber ABD'nin Polonya'ya küçük bir ordu göndermiş olması da dikkat çekti. SABAH, Patriotların kurulumunun yapıldığı ve küçük ordunun konumlandırıldığı askeri tesisi görüntüledi.

