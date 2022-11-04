Giriş Tarihi: 04.11.2022 12:08
Güncelleme Tarihi: 04.11.2022
12:09
SON DAKİKA | Savaş çanları çalıyor: Savaş jetleri 'Acil' havalandı! Kuzey Kore 'Korkunç bir hata' demişti
Güney Kore ve ABD'nin tatbikatı uzatma kararı almasının ardından bölgede sular iyice ısındı. Kuzey Kore yönetimi, gelişmeye "ABD ve Güney Kore ne kadar geri dönülemez ve korkunç bir hata yaptığını öğrenecek" sözleri ile tepki göstermişti. Bu sözlerin ardından Kuzey Kore önce 6 füze denemesi yaptı ardından 180 savaş uçağı havalandırdı. Güney Kore ise 'Acil' koduyla harekete geçti