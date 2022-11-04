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Haberler Galeri SON DAKİKA | Savaş çanları çalıyor: Savaş jetleri 'Acil' havalandı! Kuzey Kore 'Korkunç bir hata' demişti
Giriş Tarihi: 04.11.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 04.11.2022 12:09

SON DAKİKA | Savaş çanları çalıyor: Savaş jetleri 'Acil' havalandı! Kuzey Kore 'Korkunç bir hata' demişti

Güney Kore ve ABD'nin tatbikatı uzatma kararı almasının ardından bölgede sular iyice ısındı. Kuzey Kore yönetimi, gelişmeye "ABD ve Güney Kore ne kadar geri dönülemez ve korkunç bir hata yaptığını öğrenecek" sözleri ile tepki göstermişti. Bu sözlerin ardından Kuzey Kore önce 6 füze denemesi yaptı ardından 180 savaş uçağı havalandırdı. Güney Kore ise 'Acil' koduyla harekete geçti

SON DAKİKA | Savaş çanları çalıyor: Savaş jetleri ’Acil’ havalandı! Kuzey Kore ’Korkunç bir hata’ demişti

Rusya Ukrayna savaşı, Çin ile Tayvan ve Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim derken bir bölgede daha savaş çanları çalıyor. Güney Kore ve ABD'nin ortak tatbikatı bölgede gerilimi yükseltti. Kuzey Kore, "çok tehlikeli ve yanlış bir seçim" diye nitelediği olay sonrası önce füze denemesi yaptı, ardından da 180 savaş uçağını havalandırdı. Güney Kore ise anında yanıt verdi.

SON DAKİKA | Savaş çanları çalıyor: Savaş jetleri ’Acil’ havalandı! Kuzey Kore ’Korkunç bir hata’ demişti

Kuzey Kore'nin son günlerde art arda gerçekleştirdiği füze denemelerinin ardından bölgede yürüttükleri ortak askeri tatbikatı uzatma kararı alan ABD ve Güney Kore'ye Pyongyang'dan tehdit gibi yanıt geldi.

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SON DAKİKA | Savaş çanları çalıyor: Savaş jetleri ’Acil’ havalandı! Kuzey Kore ’Korkunç bir hata’ demişti

Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Pak Jong Chon yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin kararının "çok tehlikeli ve yanlış bir seçim" olduğunu söyledi.

SON DAKİKA | Savaş çanları çalıyor: Savaş jetleri ’Acil’ havalandı! Kuzey Kore ’Korkunç bir hata’ demişti

KONTROL EDİLEMEZ DURUMA GETİRİYORLAR

"ABD ve Güney Kore'nin sorumsuz kararı, müttefik kuvvetlerin kışkırtıcı askeri eylemlerinin yol açtığı mevcut durumu kontrol edilemez bir aşamaya sürüklüyor" diyen Pak, "ABD ve Güney Kore, ne kadar geri dönülemez ve korkunç bir hata yaptığını öğrenecek" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Savaş çanları çalıyor: Savaş jetleri ’Acil’ havalandı! Kuzey Kore ’Korkunç bir hata’ demişti

TATBİKATI UZATMA KARARI ALMIŞLARDI

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin art arda gelen füze testlerinin ortasında son 5 yılın ilk büyük ölçekli ortak hava tatbikatına 31 Ekim'de başlamış, 5 gün sürecek tatbikatta 2 ülkeden 240 savaş uçağının yer alacağı açıklanmıştı.

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