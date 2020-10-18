SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasakları geri geliyor! Avrupa'da vaka sayısında rekor üstüne rekor

Son Dakika Haberi... Corona virüsü nedeniyle Mart ayından beri dünya genelinde uygulanan sokağa çıkma yasakları geri döndü! Fransa'da, başkentin yanı sıra Marsilya, Lyon, Lille ve Toulouse gibi şehirlerde yaklaşık 20 milyon Fransız bir ay süren sokağa çıkma yasağı kapsamında kalıyor. Sokağa çıkma yasağı her gece 21: 00-06: 00 arasında uygulanacak.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısının artmasından dolayı kararlaştırılan sokağa çıkma yasağının başlaması nedeniyle sokaklar boşaldı. Ülkede, dün açıklanan 32 bin 427 yeni vakayla, salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. 90 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 33 bin 392'ye yükseldi.