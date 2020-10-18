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Haberler Galeri SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasakları geri geliyor! Avrupa'da vaka sayısında rekor üstüne rekor

SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasakları geri geliyor! Avrupa'da vaka sayısında rekor üstüne rekor

Son Dakika Haberi... Avrupa'nın koronavirüs vaka sayısı açısından sıcak noktalarından biri olan 'da yükselen Covid enfeksiyon oranını azaltmak için sokağa çıkma yasakları geri geldi! İlkbahardaki iki aylık karantina döneminden sonra işletmeleri halihazırda zarar gören restoran sahiplerinden bu yasak hakkında şikayetler gelse de, dün gece devreye girdi. 'da da vakaların artması nedeniyle yeni tedbirler açıklanacağı bildirildi. Yerel basın, yeni kuralların spor salonları, havuzlar ve amatör spor etkinlikleri gibi faaliyetleri kısıtlayacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 19:42 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 19:43
SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasakları geri geliyor! Avrupa'da vaka sayısında rekor üstüne rekor

Son Dakika Haberi... Corona virüsü nedeniyle Mart ayından beri dünya genelinde uygulanan sokağa çıkma yasakları geri döndü! 'da, başkentin yanı sıra Marsilya, Lyon, Lille ve Toulouse gibi şehirlerde yaklaşık 20 milyon Fransız bir ay süren kapsamında kalıyor. Sokağa çıkma yasağı her gece 21: 00-06: 00 arasında uygulanacak.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısının artmasından dolayı kararlaştırılan sokağa çıkma yasağının başlaması nedeniyle sokaklar boşaldı. Ülkede, dün açıklanan 32 bin 427 yeni vakayla, salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. 90 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 33 bin 392'ye yükseldi.

SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasakları geri geliyor! Avrupa'da vaka sayısında rekor üstüne rekor

Başkent Paris'in gün boyunca kalabalık olan sokakları, yasağın başlama saatlerine yakın tenhalaşmaya başladı. Paris sakinleri, yasağın başladığı saat 21.00 itibarıyla evlerine dönmek için koşuşturdu.

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SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasakları geri geliyor! Avrupa'da vaka sayısında rekor üstüne rekor

Yasağın başlamasının ardından, sokaklarda en çok evsizler, göçmenler ve temizlik görevlileri göze çarptı.

SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasakları geri geliyor! Avrupa'da vaka sayısında rekor üstüne rekor

Sokağa çıkma yasağına uyulması için, belediye güvenlik görevlilerinin yanı sıra hükümet 12 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasakları geri geliyor! Avrupa'da vaka sayısında rekor üstüne rekor

Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkmayı yasaklayan uygulama, Paris ve çevresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde 4 hafta süreliğine yürürlüğe girdi.

SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasakları geri geliyor! Avrupa'da vaka sayısında rekor üstüne rekor

Ülkede, dün açıklanan 32 bin 427 yeni vakayla, salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. 90 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 33 bin 392'ye yükseldi.

SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasakları geri geliyor! Avrupa'da vaka sayısında rekor üstüne rekor

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,1'e ulaştı.

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