Son dakika! Sözde tarafsız Batı medyası yeni skandalı! The Economist’ten skandal kapak: ’Erdoğan gitmeli’

SKANDAL BAŞLIKLAR

2023'ün en önemli seçimi ifadelerinin kullanıldığı kapakta 'oy verin, demokrasiyi kurtarın, Erdoğan gitmeli' ifadeleri dikkat çekiyor.

The Economist'den skandal kapak! "Demokrasiyi kurtarın", "Erdoğan gitmeli" ifadelerine sert tepki | Video

Başkan Erdoğan için, "Kıyıda kampanya turu yapan savaş gemisini göstererek vatansaver seçmeni ateşlemeyi umuyor ancak karizması, büyük jetleri ve eşantiyonları yeterli olmayabilir" diyen The Economist dergisi, 2023'ten beri Türkiye'nin giderek daha da otokratik bir tarzda yöneten bir adam ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın yenilgi ile karşı karşıya olduğunu iddialarını kullandı.