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Haberler Galeri Son dakika! Sözde tarafsız Batı medyası yeni skandalı! The Economist'ten skandal kapak: 'Erdoğan gitmeli'
Giriş Tarihi: 04.05.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 17:05

Son dakika! Sözde tarafsız Batı medyası yeni skandalı! The Economist'ten skandal kapak: 'Erdoğan gitmeli'

Son dakika haberi... Sözde tarafsız Batı medyası Türkiye'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili her geçen gün yeni bir analiz kaleme alırken Londra merkezli The Economist dergisinin Mayıs ayı kapağı ise, büyük bir skandala imza attı. Gazetecilik tarafsızlığı ile uzaktan yakından ilgisi olmayan dergi kapağında açık açık Erdoğan karşıtlığını gözler önüne serdi. Skandal ifadeler kullandı.

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Son dakika! Sözde tarafsız Batı medyası yeni skandalı! The Economist’ten skandal kapak: ’Erdoğan gitmeli’

Daha önce de 14 Mayıs temennisini açık açaık yazan The Economist dergisi yeni bir skandal ile okuyucularının karşısına çıktı. Sözde tarafsız Batı basınının kirli yüzünü bir kez daha gösteren The Economist, Mayıs ayı kapağında '2023'ün en önemli seçimleri' başlığı ile okurlarının karşısına çıkarken 'Erdoğan gitmeli' ifadelerini kullandı.

Son dakika! Sözde tarafsız Batı medyası yeni skandalı! The Economist’ten skandal kapak: ’Erdoğan gitmeli’

KÜSTAH SÖZLER

İngiliz The Economist dergisi meşhur kapağına Türkiye seçimlerini taşıdı. 2023'ün en önemli seçimi' başlığı taşıyan kapağında 'Erdoğan 2023'ün en önemli seçimleri, Erdoğan gitmeli, demokrasiyi kurtarın' gibi gazetecilik tarafsızlığından uzak skandal ifadeler kullandı.

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Son dakika! Sözde tarafsız Batı medyası yeni skandalı! The Economist’ten skandal kapak: ’Erdoğan gitmeli’

SKANDAL BAŞLIKLAR

2023'ün en önemli seçimi ifadelerinin kullanıldığı kapakta 'oy verin, demokrasiyi kurtarın, Erdoğan gitmeli' ifadeleri dikkat çekiyor.

The Economist'den skandal kapak! "Demokrasiyi kurtarın", "Erdoğan gitmeli" ifadelerine sert tepki | Video

Başkan Erdoğan için, "Kıyıda kampanya turu yapan savaş gemisini göstererek vatansaver seçmeni ateşlemeyi umuyor ancak karizması, büyük jetleri ve eşantiyonları yeterli olmayabilir" diyen The Economist dergisi, 2023'ten beri Türkiye'nin giderek daha da otokratik bir tarzda yöneten bir adam ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın yenilgi ile karşı karşıya olduğunu iddialarını kullandı.

Son dakika! Sözde tarafsız Batı medyası yeni skandalı! The Economist’ten skandal kapak: ’Erdoğan gitmeli’

AÇIK AÇIK KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Kemal Kılıçdaroğlu için sevimli bir şekilde alçakgönüllü ifadelerini kullanan dergi, "Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz." dedi.

Son dakika! Sözde tarafsız Batı medyası yeni skandalı! The Economist’ten skandal kapak: ’Erdoğan gitmeli’

SEÇMENİ YÖNLENDİRME ÇALIŞMASI

"Türkiye ve demokrasinin geleceği" ifadelerinin kulalnıldığı analizde "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek Türk seçmeni yönlendirmeye çalıştı.

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