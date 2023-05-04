Giriş Tarihi: 04.05.2023 16:42
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
17:05
Son dakika! Sözde tarafsız Batı medyası yeni skandalı! The Economist'ten skandal kapak: 'Erdoğan gitmeli'
Son dakika haberi... Sözde tarafsız Batı medyası Türkiye'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili her geçen gün yeni bir analiz kaleme alırken Londra merkezli The Economist dergisinin Mayıs ayı kapağı ise, büyük bir skandala imza attı. Gazetecilik tarafsızlığı ile uzaktan yakından ilgisi olmayan dergi kapağında açık açık Erdoğan karşıtlığını gözler önüne serdi. Skandal ifadeler kullandı.