Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika! SpaceX’in NASA astronotları Dünya’ya dönüyor

Son dakika! ’in astronotları ’ya dönüyor

Son dakika gelen habere göre 'e ait Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılan Amerikan Ulusal Havacılık ve Dairesi () astronotları 'ya dönüyor. İşte merak edilen detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 02.08.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 11:58
Son dakika! SpaceX’in NASA astronotları Dünya’ya dönüyor

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Falcon 9 roketinin uzaya fırlattığı Crew Dragon ekibi bugün Dünya'ya ayak basacak.

Son dakika! SpaceX’in NASA astronotları Dünya’ya dönüyor

30 Mayıs'ta fırlatılan ve 31 Mayıs'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşan NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i taşıyan Crew Dragon kapsülü bugün TSİ 02.34'te Dünya'ya dönmek üzere yola çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika! SpaceX’in NASA astronotları Dünya’ya dönüyor

Kapsülün, yaklaşık 19 saat sürecek yolcuğun ardından Meksika Körfezi veya Florida'nın doğu kıyılarına yakın bir konuma iniş yapması bekleniyor.

Son dakika! SpaceX’in NASA astronotları Dünya’ya dönüyor
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Son dakika! SpaceX’in NASA astronotları Dünya’ya dönüyor
Son dakika! SpaceX’in NASA astronotları Dünya’ya dönüyor
Son dakika! SpaceX’in NASA astronotları Dünya’ya dönüyor
SON DAKİKA