Son dakika! SpaceX’in NASA astronotları Dünya’ya dönüyor

30 Mayıs'ta fırlatılan ve 31 Mayıs'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşan NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i taşıyan Crew Dragon kapsülü bugün TSİ 02.34'te Dünya'ya dönmek üzere yola çıktı.



