Son dakika: Tayland Kralı yine gündemde! Akıl hastanesine kapattılar

Son dakika haberlere göre, ülkesi corona virüs salgınıyla mücadele ederken, o 20 cariyeden oluşan haremiyle kendini Alpler'deki otele kapatmıştı... Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un, 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı ileri sürülmüştü. Daha sonra Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, bu ayın başında yine sadece ükesinde değil, dünyada çok tartışılan bir karara imza atarak, İsviçre'de tek başına olan Kraliçe'nin doğum günü için etkinlikler tertip edilmesi için talimat vermişti. Son dakika haberine göre, verdiği tartışmalı kararlar ve yaptığı seçimlerle dünya gündeminden düşmeyen Tayland Kralı, halkın inancını ve sevgisini hızla kaybediyor. Son gelişme ise tam anlamıyla bardağı taşırdı. İşte haberin ayrıntıları...