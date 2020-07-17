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Son dakika: Kralı yine gündemde! Akıl hastanesine kapattılar

Son dakika haberlere göre, ülkesi corona virüs salgınıyla mücadele ederken, o 20 cariyeden oluşan haremiyle kendini Alpler'deki otele kapatmıştı... Dünyanın tartışmalı lideri Kralı Maha Vajiralongkorn'un, 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı ileri sürülmüştü. Daha sonra Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, bu ayın başında yine sadece ükesinde değil, dünyada çok tartışılan bir karara imza atarak, 'de tek başına olan Kraliçe'nin doğum günü için etkinlikler tertip edilmesi için talimat vermişti. Son dakika haberine göre, verdiği tartışmalı kararlar ve yaptığı seçimlerle dünya gündeminden düşmeyen Tayland Kralı, halkın inancını ve sevgisini hızla kaybediyor. Son gelişme ise tam anlamıyla bardağı taşırdı. İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 12:39
Son dakika: Tayland Kralı yine gündemde! Akıl hastanesine kapattılar

'da da bolca eleştirilen yaşam biçimiyle şaşkına çeviren Kral Rama X!

Son dakika: Tayland Kralı yine gündemde! Akıl hastanesine kapattılar

o sadece ülkesinde değil tüm dünyada tartışılmaya devam ediyor.

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Son dakika: Tayland Kralı yine gündemde! Akıl hastanesine kapattılar

, corona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele edip, tüm ülkede sosyal izolasyon uyguladığı zamanda 20 cariyesi ile Almanya'ya kaçan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kendini lüks bir otele kapatınca gündem yaratmıştı.

Son dakika: Tayland Kralı yine gündemde! Akıl hastanesine kapattılar

Daha sonra da (Rama X) olarak da adlandırılan dünyanın tartışmalı lideri Kralı Maha Vajiralongkorn'un, 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı ileri sürülmüştü.

Son dakika: Tayland Kralı yine gündemde! Akıl hastanesine kapattılar

Alman medyasında yayınlanan habere göre, Vajiralongkorn'un cariyelerine rütbe de verdiği ortaya çıkmıştı. Kralın bu hamlesinin ülkede büyük tepkilere neden olmuştu.

Son dakika: Tayland Kralı yine gündemde! Akıl hastanesine kapattılar

67 yaşındaki Kralı, seyahat yasakları sürmesine rağmen nisan ayında ülkesine dönmüş, buradaki işlerini hallettikten sonra, yeniden kendini lüks otele kapatmıştı.

Son dakika: Tayland Kralı yine gündemde! Akıl hastanesine kapattılar

Almanya'da tüm eğlence mekanları kapalıyken, Grand Hotel Sonnenbichl'in uygulamanın dışında kalması tartışmalara neden olmuştu. İşletmenin otel statüsünde çalışmadığı açıklaması yapılmıştı.

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