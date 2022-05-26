SON DAKİKA: Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD’nin kirli oyununu deşifre etti! Yunanistan üzerinden sinsi plan: Miçotakis’e Zelenskiy rolü

Zaten bunu Putin'in söylemlerindeki yumuşamada da görüyoruz. Sürekli alttan alan bir Rusya tablosu var ortada. Burada ABD'nin bir provokasyonunun olduğunu, bu iki ülkeyi yeni Ukrayna yapmak üzere sinsi hazırlıklar peşinde olduğunu biliyoruz. Hatta ABD'nin bu bahsettiğim tuzağı sadece Finlandiya ve İsveç üzerinden değil Yunanistan üzerinden de işliyor. ABD, Yunanistan'ı da yeni bir Ukrayna yapmak istiyor. Miçotakis'e Zelenskiy rolünü hazırlıyor. Burada bir kirli tuzak var. Güvenlik kaygısı baskısıyla yapılıyor ancak arka planı bambaşka." ifadelerini kullandı.