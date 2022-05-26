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Haberler Galeri SON DAKİKA: Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD’nin kirli oyununu deşifre etti! Yunanistan üzerinden sinsi plan: Miçotakis’e Zelenskiy rolü
Giriş Tarihi: 26.05.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 13:40

SON DAKİKA: Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD’nin kirli oyununu deşifre etti! Yunanistan üzerinden sinsi plan: Miçotakis’e Zelenskiy rolü

Son dakika haberleri: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın terör odaklarını barındırdıklarını belirterek, "İki ülkenin de NATO'ya girmesine hayır diyeceğiz" dedi. Erdoğan, özellikle İsveç'in tam bir terör yuvası olduğunu ifade etti. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, bu gelişmelerin ardından NATO süreciyle ilgili sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin pozisyonuna dikkat çekti. İsveç ve Finlandiya'nın güvenlik kaygısının olmadığını belirten Başbuğ, "İki ülkenin NATO'ya katılmasının sebebi ABD'nin teşviği...ABD'nin işi savaşı küresel boyuta getirmek istiyor." ifadelerini kullandı. ABD'nin Yunanistan üzerinden yeni bir oyun planladığını dile getiren Başbuğ, "ABD, Yunanistan'ı da yeni bir Ukrayna yapmak istiyor. Miçotakis'e Zelenskiy rolünü hazırlıyor. Burada bir kirli tuzak var." diye konuştu.

Halil İbrahim Ülkü
SON DAKİKA: Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD’nin kirli oyununu deşifre etti! Yunanistan üzerinden sinsi plan: Miçotakis’e Zelenskiy rolü

Son dakika haberleri: Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuru süreci ve ABD'nin NATO krizi üzerinden planladığı kirli oyunu sabah.com.tr'ye açıkladı.

SON DAKİKA: Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD’nin kirli oyununu deşifre etti! Yunanistan üzerinden sinsi plan: Miçotakis’e Zelenskiy rolü

"MİÇOTAKİS'E ZELENSKİY ROLÜNÜ HAZIRLIYOR"

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının sebebi ABD'nin teşviği." diyen Coşkun Başbuğ, İsveç ve Finlandiya'nın güvenlik kaygısının olmadığını ifade etti.

İki ülkenin NATO'ya başvurmasıyla ilgili "ABD'nin kurmak istediği kumpas… ABD'nin işi savaşı küresel boyuta getirmek istiyor." yorumunda bulunan Başbuğ, "İsveç ve Finlandiya'nın asla güvenlik kaygısı yok. Kamuoyunda böyle bir algı oluşturuldu. Siyasi iktidarın alacağı karara destek amacıyla yapıldı. Rusya bir tehdit, Finlandiya'ya saldıracak gibi bir hava oluşturuldu. Rusya'nın ilk etapta Finlandiya ve İsveç'e saldırmak gibi bir niyeti yok.

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SON DAKİKA: Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD’nin kirli oyununu deşifre etti! Yunanistan üzerinden sinsi plan: Miçotakis’e Zelenskiy rolü

Zaten bunu Putin'in söylemlerindeki yumuşamada da görüyoruz. Sürekli alttan alan bir Rusya tablosu var ortada. Burada ABD'nin bir provokasyonunun olduğunu, bu iki ülkeyi yeni Ukrayna yapmak üzere sinsi hazırlıklar peşinde olduğunu biliyoruz. Hatta ABD'nin bu bahsettiğim tuzağı sadece Finlandiya ve İsveç üzerinden değil Yunanistan üzerinden de işliyor. ABD, Yunanistan'ı da yeni bir Ukrayna yapmak istiyor. Miçotakis'e Zelenskiy rolünü hazırlıyor. Burada bir kirli tuzak var. Güvenlik kaygısı baskısıyla yapılıyor ancak arka planı bambaşka." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD’nin kirli oyununu deşifre etti! Yunanistan üzerinden sinsi plan: Miçotakis’e Zelenskiy rolü

"UZUN VADEDE SAVAŞIN FİTİLİNİ ATEŞLER"

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, kısa vadede olmasa da uzun vadede savaşa sebep olabileceğini belirten Coşkun Başbuğ, "Yeni bir çatışma ve gerilim bölgesi olabilir. ABD'nin de zaten istediği bu. Savaşı yaymak ve uzatmak. O süreçte silah satmak ve ülkeleri domine etmek.

SON DAKİKA: Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD’nin kirli oyununu deşifre etti! Yunanistan üzerinden sinsi plan: Miçotakis’e Zelenskiy rolü

Plan bunun üzerine kurulu. Bu yüzden ABD ısrarla Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesini istiyor. Bunu aynı zamanda NATO'nun genişlemesi için kullanıyor. ABD'nin birinci hedefi NATO'yu genişletmek ve o süreç içerisinde yeni silah satacağı pazarlar yaratmak ve yeni alanlar açmak." diye konuştu.

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