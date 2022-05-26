SON DAKİKA: Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD’nin kirli oyununu deşifre etti! Yunanistan üzerinden sinsi plan: Miçotakis’e Zelenskiy rolü

Son dakika haberleri: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın terör odaklarını barındırdıklarını belirterek, "İki ülkenin de NATO'ya girmesine hayır diyeceğiz" dedi. Erdoğan, özellikle İsveç'in tam bir terör yuvası olduğunu ifade etti. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, bu gelişmelerin ardından NATO süreciyle ilgili sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin pozisyonuna dikkat çekti. İsveç ve Finlandiya'nın güvenlik kaygısının olmadığını belirten Başbuğ, "İki ülkenin NATO'ya katılmasının sebebi ABD'nin teşviği...ABD'nin işi savaşı küresel boyuta getirmek istiyor." ifadelerini kullandı. ABD'nin Yunanistan üzerinden yeni bir oyun planladığını dile getiren Başbuğ, "ABD, Yunanistan'ı da yeni bir Ukrayna yapmak istiyor. Miçotakis'e Zelenskiy rolünü hazırlıyor. Burada bir kirli tuzak var." diye konuştu.