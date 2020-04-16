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SON DAKİKA! Tüm dünya merak ediyor! virüs aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ne, aşı ne zaman hazır olacak?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tıp uzmanlarını dahi şaşkına çeviren bir hızla tüm dünyada yayılım gösteren virüs (covid-19) pandemisine ilişkin yerli ve yabancı haber ajanslarından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Öte yandan tüm dünyanın kabusu haline koronavirüs salgınına ilişkin , aşı ne zaman? sorusu da yoğun şekilde merak edilerek araştırılıyor. Coronavirüs aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ile ilgili detayları Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde Doç. Dr. Urartu Şeker aktardı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

BBC TÜRKÇE Dünya
Giriş Tarihi: 16.04.2020 19:34 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 19:58
SON DAKİKA! Tüm dünya merak ediyor! Corona virüs aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ne, aşı ne zaman hazır olacak?

Tüm dünyada akılalmaz bir hızla yayılım gösteren ve enfekte ettiği ülkelerde ölümlere yol açan virüsü (kovid-19) ile ilgili son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda dünya genelinde pek çok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüse ilişkin aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ne ? herkes tarafından merak edilerek araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde Doç. Dr. Urartu Şeker tarafından önemli açıklamalar yapıldı. İşte son dakika coronavirüs haberinin tüm detayları…

SON DAKİKA! Tüm dünya merak ediyor! Corona virüs aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ne, aşı ne zaman hazır olacak?

Dünyanın pek çok ülkesinde koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, aşının ve kesin bir tedavinin ne zaman bulunacağına dair açıklamalar farklılık gösteriyor.

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SON DAKİKA! Tüm dünya merak ediyor! Corona virüs aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ne, aşı ne zaman hazır olacak?

BBC Türkçe'ye konuşan Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde Doç. Dr. Urartu Şeker, tüm bilimsel aşamalardan geçerek seri üretime hazır hale gelen bir aşıyı geliştirmenin en az bir yıl süreceğini ifade ediyor.

SON DAKİKA! Tüm dünya merak ediyor! Corona virüs aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ne, aşı ne zaman hazır olacak?

Ankara Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde (UNAM) çalışan Doç. Dr. Urartu Şeker, koronavirüs gibi bulaşı riski yüksek virüslere karşı aşı geliştirmenin 'birkaç ay içerisinde mümkün olduğuna' ilişkin açıklamaların 'gerçekçi olmadığını' söylüyor.

SON DAKİKA! Tüm dünya merak ediyor! Corona virüs aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ne, aşı ne zaman hazır olacak?

AŞI YA DA İLAÇ GELİŞTİRMEK NEDEN UZUN SÜRÜYOR?

Aşıyı ya da herhangi bir ilacı ürettikten sonra öncelikle pre-kilinik aşamanın ilk kısmı olan hücrelerde ve sonra hayvanlar üzerinde test edilmesi süreci başlar.

SON DAKİKA! Tüm dünya merak ediyor! Corona virüs aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ne, aşı ne zaman hazır olacak?

Örneğin bir kanser türü için test yapmak istediğimizde, insandaki tümörün aynısını o hayvanda oluşturmamız gerekir.

SON DAKİKA! Tüm dünya merak ediyor! Corona virüs aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ne, aşı ne zaman hazır olacak?

Koronavirüs için de genelde genetiği değiştirilmiş bir hayvan modeli oluşturmak ve kullanmak gerekiyor ki aşının bağışıklık sistemi cevabı oluşturup oluşturmadığı anlaşılabilsin.

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