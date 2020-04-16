SON DAKİKA! Tüm dünya merak ediyor! Corona virüs aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ne, aşı ne zaman hazır olacak?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tıp uzmanlarını dahi şaşkına çeviren bir hızla tüm dünyada yayılım gösteren corona virüs (covid-19) pandemisine ilişkin yerli ve yabancı haber ajanslarından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Öte yandan tüm dünyanın kabusu haline koronavirüs salgınına ilişkin Corona virüs aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ne, aşı ne zaman? sorusu da yoğun şekilde merak edilerek araştırılıyor. Coronavirüs aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ile ilgili detayları Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde Doç. Dr. Urartu Şeker aktardı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…