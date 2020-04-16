SON DAKİKA! Tüm dünya merak ediyor! Corona virüs aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ne, aşı ne zaman hazır olacak?

Tüm dünyada akılalmaz bir hızla yayılım gösteren ve enfekte ettiği ülkelerde ölümlere yol açan corona virüsü (kovid-19) ile ilgili son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda dünya genelinde pek çok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüse ilişkin aşı ve ilaç çalışmalarında son durum ne ? herkes tarafından merak edilerek araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde Doç. Dr. Urartu Şeker tarafından önemli açıklamalar yapıldı. İşte son dakika coronavirüs haberinin tüm detayları…