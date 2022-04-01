Son dakika | Ukrayna açıkladı: Ruslar geri çekiliyor! Sınırda hareketlilik...

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken bir yandan da müzakerelerin ardından taraflardan olumlu açıklamalar geliyor. İstanbul'da yapılan tarihi zirvenin ardından Rus birliklerinin Kiev ve Çernigiv'den çekilecekleri duyurulmuştu. bugün Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre Rus birlikleri Çeernigiv'den çekildi.