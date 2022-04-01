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Haberler Galeri Son dakika | Ukrayna açıkladı: Ruslar geri çekiliyor! Sınırda hareketlilik...
Giriş Tarihi: 01.04.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 15:56

Son dakika | Ukrayna açıkladı: Ruslar geri çekiliyor! Sınırda hareketlilik...

Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika Haberleri | İstanbul'da gerçekleşen tarihi Rusya Ukrayna zirvesinin ardından taraflardan olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'daki barış görüşmelerinde ilerleme sağlandığını belirterek, Rusya'nın Ukrayna'nın tekliflerine cevap hazırladığını duyurdu. Ukraynalı Mevkidaşı Dmitry Kuleba ise "Eğer Türkiye, Ukrayna-Rusya liderler zirvesinin düzenlenmesine yardımcı olursa minnettar kalırız" açıklamalarında bulunmuştu. Öte yandan Ukrayna'dan gelen son dakika haber göre, Rus ordusu Çernigiv'den çekildi, fakat kuzey yönünde abluka sürüyor.

Son dakika | Ukrayna açıkladı: Ruslar geri çekiliyor! Sınırda hareketlilik...

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken bir yandan da müzakerelerin ardından taraflardan olumlu açıklamalar geliyor. İstanbul'da yapılan tarihi zirvenin ardından Rus birliklerinin Kiev ve Çernigiv'den çekilecekleri duyurulmuştu. bugün Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre Rus birlikleri Çeernigiv'den çekildi.

Son dakika | Ukrayna açıkladı: Ruslar geri çekiliyor! Sınırda hareketlilik...

Ukrayna'ya saldırısını sürdüren Rus ordusunun, Çernigiv bölgesinden çekildiği bildirildi.

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Son dakika | Ukrayna açıkladı: Ruslar geri çekiliyor! Sınırda hareketlilik...

BOMBARDIMAN TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çernigiv Valisi Vyaçeslav Çaus, Rus ordusunun Çernigiv bölgesinden yavaş yavaş çekildiğini fakat bombardıman tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

Son dakika | Ukrayna açıkladı: Ruslar geri çekiliyor! Sınırda hareketlilik...

BÖLGE YENİDEN CANLANDIRILIYOR

Çaus, Telegram hesabından, "Şimdi herkes bölgede yaşamın yeniden canlanması için çalışıyor. Ordumuz da daha önce düşman bulunan yerlerde mayınları temizliyor. Fakat füze ve hava saldırısı tehdidi devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Son dakika | Ukrayna açıkladı: Ruslar geri çekiliyor! Sınırda hareketlilik...

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından ise Rus güçlerinin çekildiği fakat Çernigiv'i kuzey yönünde ablukada tutmaya devam ettiği yönünde açıklama yapıldı.

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