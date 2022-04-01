Giriş Tarihi: 01.04.2022 15:47
Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
15:56
Son dakika | Ukrayna açıkladı: Ruslar geri çekiliyor! Sınırda hareketlilik...
Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika Haberleri | İstanbul'da gerçekleşen tarihi Rusya Ukrayna zirvesinin ardından taraflardan olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'daki barış görüşmelerinde ilerleme sağlandığını belirterek, Rusya'nın Ukrayna'nın tekliflerine cevap hazırladığını duyurdu. Ukraynalı Mevkidaşı Dmitry Kuleba ise "Eğer Türkiye, Ukrayna-Rusya liderler zirvesinin düzenlenmesine yardımcı olursa minnettar kalırız" açıklamalarında bulunmuştu. Öte yandan Ukrayna'dan gelen son dakika haber göre, Rus ordusu Çernigiv'den çekildi, fakat kuzey yönünde abluka sürüyor.