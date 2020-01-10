Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Son dakika! Ukrayna uçağını İran füzesi mi düşürdü? İşte şoke eden iddianın görüntüleri...

Son dakika! uçağını füzesi mi düşürdü? İşte şoke eden iddianın görüntüleri...

Son dakika gelen bilgilere göre ABD ile arasındaki gerilimle ilgili çok sıcak bir gelişme daha yaşandı. İran'ın Irak'ta ABD üslerine yaptığı saldırılar sırasında 'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın füzelerin isabet etmesi sonrası düştüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Başta ABD Başkanı Trump olmak üzere Kanada Başbakanı Trudeau ve İngiltere Başbakanı Johnson uçağın İran füzesi tarafından vurulduğunu 'elimizde kanıt var' diyerek iddia ettiler. İran ise bu iddialara çok sert tepki vererek uçakta ölenlerin vatandaşı olduğu ülkelerin temsilcilerini kanıtları göstermek için Tahran'a davet etti. New York Times gazetesi ise bombayı patlatarak Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti ve o görüntüleri yayınladı... İşte ortalığı yangın yerine çeviren ABD-İran krizinde son gelişmeler...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.01.2020 08:10 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 09:15
Son dakika! Ukrayna uçağını İran füzesi mi düşürdü? İşte şoke eden iddianın görüntüleri...

İşte ABD- gerilimi ve düşen uçakla ilgili peş peşe gelen açıklamaların tümü...

Son dakika! Ukrayna uçağını İran füzesi mi düşürdü? İşte şoke eden iddianın görüntüleri...

Dünyayı sarsan olayla ilgili ABD Başkanı Trump, şoke eden bir açıklamada bulundu. Trump, "Tahran'da düşen Ukraya uçağını yanlışlıkla düşürmüş olabilir. Çok kötü bir şey olduğuna yönelik bir hissiyatım var." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika! Ukrayna uçağını İran füzesi mi düşürdü? İşte şoke eden iddianın görüntüleri...

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İran'da düşen uçağına ilişkin bir soruyu cevaplayan Trump, uçağın teknik nedenlerle düşmüş olması ihtimaline şüpheyle yaklaştığını belirtti.

Son dakika! Ukrayna uçağını İran füzesi mi düşürdü? İşte şoke eden iddianın görüntüleri...

Trump, "Şüphelerim var. Başkalarının da şüpheleri var. Trajik bir olay. Diğer tarafta birileri bir hata yapmış olabilir.

Çok zor bir bölgede uçuyordu. Orada birileri bir hata yapmış olabilir. Bazı kişiler uçağın mekanik nedenle düştüğünü söylüyor; bence bu bir soru işareti.

Son dakika! Ukrayna uçağını İran füzesi mi düşürdü? İşte şoke eden iddianın görüntüleri...

('ın kazara vurduğu iddiası) Gerçekten tam olarak bilmiyorum. Bu konuda kötü bir hissiyatım var, sanırım orada çok kötü bir şey oldu." diye konuştu.

Ukrayna uçağının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika! Ukrayna uçağını İran füzesi mi düşürdü? İşte şoke eden iddianın görüntüleri...

"UYDU VE RADAR VERİLERİ VAR"

Trump, "'ın uçağı kazara vurduğu söyleniyor, ne dersiniz?" şeklindeki soruya ise "Gerçekten tam olarak bilmiyorum." yanıtını verdi.

Son dakika! Ukrayna uçağını İran füzesi mi düşürdü? İşte şoke eden iddianın görüntüleri...

Uçağın kara kutusunun açılacağını ve o zaman durumun daha da netleşeceğini dile getiren Trump, 'ın söz konusu kara kutuyu hangi ülkeye isterse gönderebileceğini dile getirdi.

BİZE ULAŞIN