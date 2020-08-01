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Son dakika! Ve korkulan oldu! Zirveyi gördü! 'Sakın çıkmayın'
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Giriş Tarihi: 01.08.2020
07:56
Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
08:05
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İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 1525 vaka tespit edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığının güncellediği covid-19 verilerine göre, son haftalarda dikkati çeken günlük vaka sayılarındaki artışın devam ettiği gözlendi.
Ülkede olağanüstü halin (OHAL) sona erdiği 21 Haziran'dan bu yana en yüksek günlük yeni vaka sayısı bugün kaydedildi. Yeni vakaların yaklaşık üçte biri, ülkenin kuzeydoğusundaki Aragon bölgesinde (511) tespit edildi.
Son üç gündür yeni vakalarda hızlı artışın olduğu başkent Madrid'de ise son 24 saatte 372 yeni vaka belirlendi.
Toplam vaka sayısının 288 bin 522'ye ulaştığı İspanya'da Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise son 7 günde 12 artışla 28 bin 445 olarak güncellendi.
Vakaların arttığı yerlerde, vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları tavsiye edilirken ayrıca aile ve arkadaşlar arasında 10 kişiden fazla toplanmama, eğlence merkezlerinin kapatılması ve sosyal mesafe şartı aranmaksızın kamusal alanda maske takma şartı gibi OHAL dönemindekine benzer ek önlemler getiriliyor.
Portekiz'deki durum Portekiz hükümeti, Kovid-19'dan son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 1735'e çıktığını duyurdu.