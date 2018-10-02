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Son böyle görüntülendi!

Giriş Tarihi: 02.10.2018 09:16 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 10:00
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Son böyle görüntülendi!
Son kabile böyle görüntülendi!

Awa si fotoğraflandı! İşte avcı kabilenin yaşamı...

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Son böyle görüntülendi!
Son kabile böyle görüntülendi!

Brezilya'nın yerli halkı Awa si hayatta kalmak için direniyor.

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Son böyle görüntülendi!
Son kabile böyle görüntülendi!

National Geographic Dergisi için günlük hayatlarını gözler önüne seren üyelerinden 100 tanesi ile şimdiye kadar hiçbir şekilde temas kurulamadı.

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Son böyle görüntülendi!
Son kabile böyle görüntülendi!

600 kişilik grubu bir kısmı ile temasa geçen fotoğrafçı Domenico Pugliese,

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Son böyle görüntülendi!
Son kabile böyle görüntülendi!

Bu olağanüstü ile zaman geçirecek kadar şanslı olanlardan biri.

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Son böyle görüntülendi!
Son kabile böyle görüntülendi!

İşte son nin günlük yaşamı.

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Son böyle görüntülendi!
Son kabile böyle görüntülendi!

Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.

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