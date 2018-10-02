Son kabile böyle görüntülendi!

Awa kabilesi fotoğraflandı! İşte avcı kabilenin yaşamı... Brezilya'nın yerli halkı Awa kabilesi hayatta kalmak için direniyor. National Geographic Dergisi için günlük hayatlarını gözler önüne seren kabile üyelerinden 100 tanesi ile şimdiye kadar hiçbir şekilde temas kurulamadı. 600 kişilik grubu bir kısmı ile temasa geçen fotoğrafçı Domenico Pugliese, Bu olağanüstü kabile ile zaman geçirecek kadar şanslı olanlardan biri. İşte son kabilenin günlük yaşamı. Awa insanlarının evcil hayvanları, çocukluktan itibaren bazen doğanın en vahşi hayvanları olabiliyor.