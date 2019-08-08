Sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı... Hindistan'dan olay manzaralar!
Sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı... Hindistan'dan olay manzaralar!
Asya kıtasının Çin'le birlikte en büyük nüfusa sahip iki ülkesinden biri Hindistan. Bu kalabalık ülkede 1 milyar 340 milyon insan yaşıyor. Hal böyle olunca da gelenekleri ve görenekleri de biraz farklı olan bu ülkeden dünyaya birbirinden enteresan fotoğraflar düşüyor. Bazıları gerçekten inanılmaz! Sosyal medyada sık sık paylaşılan Hindistan fotoğraflarından en dikkat çekicileri sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 08.08.2019
16:21
Güncelleme Tarihi: 08.08.2019
16:22