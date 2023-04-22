Sosyetenin tanınan ismi artık parmaklıklar ardında! Telefonundaki resimler fuhuş ve uyuşturucu ticaretini ele verdi

Avustralya'nın sosyetelerinden olan 27 yaşındaki Alexandra Moss fuhuş ve uyuşturucu ticaretinden dolayı tutuklandı. 2 yıl hapis cezası verilen ünlü sosyetiğin bu işlere günde 1000 doları bulan uyuşturucu ihtiyacını karşılamak için girdiği idda edildi. 27 yaşındaki sosyetiğin telefon kayıtlarında kalın banknot fotoğrafları, uyuştucu malzemelerin nerede olduğuna dair bilgiler ve fuhuş görüntüleri bulundu. Nitekim Moss da 2020 yılında başladığı çok pahalı uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle 2021 Nisan ayından beri ticaret yaptığını itiraf etti. Ayrıca arkadaşları ve müşterileriyle yaptığı uyuşturucu ticaretine dair mesajların da olduğu görüldü. Biraz daha incelenince ise Moss'un iki kenevir çuvalının yanında gülümseyerek poz verdiği görüntülerin de olduğu görüldü. Bunun yanı sıra Moss'un para için fuhşa yöneldiği görüntüler de var. Moss'un avukatı Philip Boulten ise 'Bu savunmasız genç bir kadının başına geldi. Moss'un uyuşturu tedarik etmek şöyle dursun, uyuşturucu kullanmakla bile işi olmazdı' dedi. Moss'un savunması ise 'teşhis edilmemiş bir bilişsel bozukluğu' olduğu ve bunu uyuşturucu ile tedavi ettiğini düşündüğü. Avukat Boulten, 'Onun itibarın zedelendi, kariyerini yok etti ve çok aşağılayıcı yaşam koşullarına götürdü. Çünkü kendini tedavi ettiğini düşünüyordu' dedi. Moss ise yaşananlardan fazlasıyla utandığını ifade ederek, 'Bugün böyle bir durumda olduğuma inanamıyorum. Belki de o gün yakalanmasaydım şu an ölmüş olurdum' dedi.