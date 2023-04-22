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Giriş Tarihi: 22.04.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 11:37

Sosyetenin tanınan ismi artık parmaklıklar ardında! Telefonundaki resimler fuhuş ve uyuşturucu ticaretini ele verdi

Avustralya'da 27 yaşındaki ünlü sosyetik Alexandra Moss maliyeti günde 1000 doları bulan uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle fuhuş ve uyuşturucu tedariki yaptığı gerekçesiyle hapse mahkum edildi.

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Sosyetenin tanınan ismi artık parmaklıklar ardında! Telefonundaki resimler fuhuş ve uyuşturucu ticaretini ele verdi

Avustralya'nın sosyetelerinden olan 27 yaşındaki Alexandra Moss fuhuş ve uyuşturucu ticaretinden dolayı tutuklandı. 2 yıl hapis cezası verilen ünlü sosyetiğin bu işlere günde 1000 doları bulan uyuşturucu ihtiyacını karşılamak için girdiği idda edildi.

Sosyetenin tanınan ismi artık parmaklıklar ardında! Telefonundaki resimler fuhuş ve uyuşturucu ticaretini ele verdi

27 yaşındaki sosyetiğin telefon kayıtlarında kalın banknot fotoğrafları, uyuştucu malzemelerin nerede olduğuna dair bilgiler ve fuhuş görüntüleri bulundu.

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Sosyetenin tanınan ismi artık parmaklıklar ardında! Telefonundaki resimler fuhuş ve uyuşturucu ticaretini ele verdi

Nitekim Moss da 2020 yılında başladığı çok pahalı uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle 2021 Nisan ayından beri ticaret yaptığını itiraf etti.

Sosyetenin tanınan ismi artık parmaklıklar ardında! Telefonundaki resimler fuhuş ve uyuşturucu ticaretini ele verdi

Ayrıca arkadaşları ve müşterileriyle yaptığı uyuşturucu ticaretine dair mesajların da olduğu görüldü.

Sosyetenin tanınan ismi artık parmaklıklar ardında! Telefonundaki resimler fuhuş ve uyuşturucu ticaretini ele verdi

Biraz daha incelenince ise Moss'un iki kenevir çuvalının yanında gülümseyerek poz verdiği görüntülerin de olduğu görüldü. Bunun yanı sıra Moss'un para için fuhşa yöneldiği görüntüler de var.

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